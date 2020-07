मदर डेयरी अब ब्रेड भी बेचेगी; जानिए कितनी तरह के होंगे प्रोडक्ट, क्या होगी कीमत?

Mother Dairy Bread: दिल्ली एनसीआर में डेयरी प्रॉडक्टस में दिग्गज कंपनी मदर डेयरी ने अब ब्रेड सेगमेंट में भी कदम रख दिया है. यह कारोबार को डायवर्सिफाई करने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा है. मदर डेयरी ने अगले 5 सालों में अपना रेवेन्यु दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 25000 करोड़ रुपये पर पहुंचाने के लक्ष्य का एलान किया है. मदर डेयरी ने गुरुवार को तीन प्रकार की ब्रेड- सैंडविच, ब्राउन और फ्रूट एंड मिल्क को लॉन्च किया. अभी मदर डेयरी की सैंडविच ब्रेड का 500 ग्राम का पैकेट 30 रुपये में मिलेगा. वहीं 700 ग्राम पैकेट की कीमत 40 रुपये होगी. ब्राउन ब्रेड का 400 ग्राम का पैकेट 30 रुपये का होगा और फ्रूट एंड मिल्क ब्रेड का 150 ग्राम का पैकेट 15 रुपये का होगा. आगे चलकर मल्टी ग्रेन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड और कुलचा को भी पेश किया जाएगा.

शुरुआत में मदर डेयरी ब्रेड एनसीआर में 1800 मदर डेयरी मिल्क बूथ और ‘सफल’ (Safal) आउटलेट्स पर उपलब्ध होगी. कंपनी ब्रेड सेगमेंट से अगले 3 सालों में 100 करोड़ रुपये का रेवेन्यु हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. मदर डेयरी में डेयरी प्रॉडक्ट्स के ​बिजनेस हेड संजय शर्मा ने कहा कि अभी ब्रेड थर्ड पार्टी द्वारा बनाई जा रही है और पहले चरण में कंपनी के 1800 आउटलेट्स के जरिए बेची जाएगी. हालांकि रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो को ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर विस्तारित किया जाएगा.

मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजि​टेबल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संग्राम चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि मदर डेयरी ब्रेड की लॉन्चिंग से हम कन्फैक्शनरी और बेकरी सेगमेंट में अपना कारोबार डायवर्सिफाई कर रहे हैं. भारत में ब्रेड मार्केट का साइज अभी 5300 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है. यह पिछले 5 सालों से 10 फीसदी की औसत दर से बढ़ रहा है. सबसे अधिक खपत व्हाइट ब्रेड की है. उन्होंने यह भी बताया कि मदर डेयरी ने बाजार में लगभग 20 नए प्रॉडक्ट उतारे हैं, जिनमें 5 तरह की मिठाइयां भी शामिल हैं.

कंपनी के मौजूदा टर्नओवर और फ्यूचर आउटलुक के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि मदर डेयरी का मौजूदा सालाना रेवेन्यु लगभग 10000-11000 करोड़ रुपये है. हम 2025 तक 25000 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. हालांकि इस साल कोविड19 के कारण ग्रोथ धीमी रह सकती है. उन्होंने कहा कि इस महामारी की वजह से खपत के पैटर्न में काफी बदलाव हुआ है. लोग प्रॉडक्ट की होम डिलीवरी को वरीयता दे रहे हैं.

मदर डेयरी दूध व डेयरी प्रॉडक्ट्स के अलावा दिल्ली-एनसीआर में लगभग 400 ‘सफल’ आउटलेट्स के जरिए ताजे फल व सब्जी की बिक्री करती है. इसके अलावा कंपनी ‘सफल’ ब्रांड नाम से फ्रोजन सब्जी, दाल, शहद भी बेचती है. मदर डेयरी ‘धारा’ ब्रांड नाम से खाने के तेल की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री भी करती है. कंपनी ऑर्गेनिक फूड बिजनेस में भी कदम रख चुकी है.

