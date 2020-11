Flipkart और PhonePe पर रिकॉर्ड यूजर्स रहे एक्टिव, Walmart को हुआ लाखों करोड़ का फायदा

ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वालमार्ट (Walmart) के इंटरनेशनल बिजनस सेल्स में 1.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. 31 अक्टूबर को खत्म हुई तिमाही में वालमार्ट ने 2.2 लाख करोड़ रुपये (2960 करोड़ डॉलर) का कारोबार किया. वालमार्ट की इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ फ्लिपकार्ट (Flipkart) और फोनपे (PhonePe) का रहा जिसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं.

वालमार्ट की ओर से जारी जारी बयान के मुताबिक, करेंसी में बदलाव को नजरअंदाज करें तो इस बार अक्टूबर तिमाही में उसकी बिक्री 2.2 लाख करोड़ की बजाय 2.3 लाख करोड़ रुपये (3060 करोड़ डॉलर) की रही. फीसदी में बात करें तो सेल्स में 5 फीसदी की बढ़ोतरी रही. करेंसी में बदलाव का मतलब यह है कि एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में बदलाव से अंतिम वैल्यू पर प्रभाव पड़ता है. वालमार्ट के मुताबिक उसकी सेल्स सबसे अधिक फ्लिपकार्ट, कनाडा और वालमेक्स से हुई.

यह भी पढ़ें- RBI की एक और बैंक पर पाबंदी

अक्टूबर तिमाही में फ्लिपकार्ट और फोनपे पर रिकॉर्ड संख्या में यूजर्स एक्टिव रहे. वालमार्ट के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ब्रेट एम बिग्स के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खरीदारी का विकल्प चुना. इस वजह से इस बार अक्टूबर का का ‘बिग बिलियन डे’ सेल्स फ्लिपकार्ट के लिए अब तक का सबसे बेहतर रहा.

वालमार्ट ने भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकॉर्ट में 2018 में मेजारिटी हिस्सेदारी खरीद दिया था. यह सौदा 1.2 लाख करोड़ (1600 करोड़ डॉलर) का था. इस साल की शुरुआत में वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 8.9 हजार करोड़ (120 करोड़ डॉलर) का निवेश किया था, जिससे इसकी वैल्युएशन 1.9 लाख करोड़ (2490 करोड़ डॉलर) पहुंच गई.

फ्लिपकार्ट भी लगातार अपनी कई कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाती जा रही है. फ्लिपकार्ट समूह ने आदित्य बिरला फैशल एंड रिटेल लिमिटेड (ABFRL) में 1500 करोड़ का और अरविंद यूथ ब्रांड्स में 260 करोड़ का निवेश किया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.