बेहतर मॉनसून से ये शेयर कराएंगे कमाई, निवेशकों को मिल सकता है 48% तक रिटर्न

इस साल साउथ वेस्ट मॉनसून ने अपने तय समय 1 जून को ही केरल में दस्तक दे दी है. भारत मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की प्रगति भी पर अनुमान के मुताबिक ही चल रही है. मौसम विभाग के अनुसार इस साल 48 फीसदी संभावना है कि देश भी में मॉनूसन की बारिश सामान्य की 102 फीसदी रहेगी. फिलहाल यह खेती किसानी के साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर है. बेहतर मॉनूसन से खेती अच्छी होती है, जिससे एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियों को डिमांड मिलती है. वहीं अच्छी पैदावार से रूरल इनकम बढ़ती है, जिससे बाजार में अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो मॉनूसन से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कुछ बेहतर शेयरों में निवेश कर सकते हैं.

केडिया कमोडिटी के एडवाइजर अजय केडिया कहना है कि अगर मॉनूसन नॉर्मल रहता है तो खेती किसानी की गतिविधियां बढ़ जाती हैं. बीज, फर्टिलाइजर, कृषि के उपकरण, पंप आदि की मांग तेज होती है. वहीं रूरल इनकम बढ़ी तो खरीदने की क्षमता बढ़ती है. इससे बाजार में कंजम्पशन बढ़ता है. एफएमसीजी, आटो सेक्टर खासतौर से टू व्हीलर और कज्यूमर गुड्स की मांग बढ़ती है. यानी मॉनसून से कई सेक्टर को फायदा होता है. वहीं इससे कंपनियों को सज्ञस्ता रॉ मटेरियल भी उपलब होता है, जिससे उनके खर्च में कमी आती है.

मौसम विभाग के अुनसार 48 फीसदी संभावना है कि सीजन में लांग टर्म पीरियड एवरेज में पूरे देश में मानसून सामान्य से 96 से 104 फीसदी हो. वहीं 21 फीसदी संभावना यह भी है कि मानसून 104 से 110 फीसदी के बीच रहे. 9 फीसदी संभावना है कि मानसून 110 फीसदी से भी ज्यादा रहे. सामान्य से कम बारिश होने की संभावना 20 फीसदी है.

भारत में होने वाली कुल बारिश का करीब 70 से 80 फीसदी बारिश मानसून सीजन में ही होती है. अमूमन यह 1 जून से शुरू होता है और सितंबर तक यानी 4 महीनों का होता है. भारत में खेती योग्य 60 फीसदी से ज्यादा जमीन ऐसी है, जहां सिंचाई का ठीक प्रबंध नहीं है. ऐसे में उन क्षेत्रों में किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं. इस सीजन में चावल, मक्का, दाल, कपास और गन्ना जैसी फसलें मॉनसून पर निर्भर हैं.

UPL लिमिटेड

रिटर्न अनुमान: 48%

UPL लिमिटेड एग्रो सेक्टर से जुड़ी कंपनी है. यह एग्रो केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल इंटरमीडिएट और स्पेशिएलिटी केमिकल बनाती है और उसकी मार्केटिंग करती है. इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन सॉरूूशंस भी आफर करती है. सरकार ने जिस तरह से रूरल सेक्टर पर फोकस किया है, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने UPL लिमिटेड के लिए 620 रुपये का लक्ष्य तय किया है. करंट प्राइस 419 रुपये के लिहाज से शेयर में 48 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. चौथी तिमाही में सालाना आधार पर UPL की डॉलर और रुपये के टर्म में ग्रोथ 22 फीसदी और 26 फीसदी रही है. ग्लोबल पियर्स की तुलना में प्रदर्शन बेहतर है. वर्किंग कैपिटी साइकिल में सुधार हुआ है.

Escorts

रिटर्न अनुमान: 13%

एस्कार्ट ट्रैक्टर बनाने वाली भारत की बड़ी कंपनी है. खासतौरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में कंपनी का कस्टमर बेस मजबूत है. मई में कंपनी के ट्रैक्टर वॉल्यूम में रिकवरी आई है. वैसे भी इस साल अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे खेती में ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ेगी. कंपनी को बेहतर माूनूसन का फायदा मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए 1103 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 976 रुपये के लिहाज से शेयर में 13 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

कोरोमंडल इंटरनेशनल

रिटर्न अनुमान: 21%

कोरोमंडल इंटरनेशनल फर्टिलाइजर बिजनेस में है. इसके अलावा कंपनी पेस्टिसाइड और स्पेशिएलिटी न्यूट्रिएंट्स बनाती है. कंपनी रूरल रिटेल बिजनेस में भी है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंपनी का मार्केट शेयर मजबूत है. अच्छी बारिश से खेती में फर्टिलाइजर की डिमांड में तेजी आएगी, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर के लिए 766 रुपए लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 632 रुपये के लिहाज से शेयर में 21 फीसदी रिटर्न मिल सगकता है.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेल हाउस की रिपोर्ट के आधार पर शेयरों की जानकारी दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.