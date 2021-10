Modi meets Rakesh Jhunjhunwla: मोदी की झुनझुनवाला से मुलाकात, कहा- ‘वन एंड ओनली’ बेहद जीवंत,भारत को लेकर बुलिश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिग्गज निवेशक और बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला से मुलाकात की. इसके बाद मोदी ने ट्विटर पर मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट निवेशकों में शामिल राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला से मिलकर उन्हें बड़ी खुशी हुई.

मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि ‘वन एंड ओनली’ राकेश झुनझुनवाला से मिलकर बड़ी खुशी हुई. जीवंत, अंतर्दृष्टि से भरे हुए और भारत को लेकर बेहद बुलिश. दरअसल QS Quacquarelli Symonds Ltd के एमडी Nunzio Quacquarelli और झुनझुनवाला ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की. Quacquarelli से मुलाकात के बाद मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि उनसे एजुकेशन सेक्टर के तमाम पहलुओं पर लंबी बातचीत हुई.

Delighted to meet the one and only Rakesh Jhunjhunwala…lively, insightful and very bullish on India. pic.twitter.com/7XIINcT2Re

पीएम मोदी का यह कमेंट राकेश झुनझुनवाला की उस बात के चंद हफ्तों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिटेल निवेशकों को बेहतर रिटर्न के लिए भारत में निवेश करना चाहिए, ना कि अमेरिका में. बिग बुल ने कहा था कि हमारे घर में ही अच्छा खाना है तो बाहर क्यों जाना. भारत में भरोसा करो.

झुनझुनवाला देश के चंद बड़े शेयर निवेशकों में से एक हैं. उन्हें भारत का वारेन बफेट कहा जाता है. अपनी कंपनी Rare Enterprises के जरिये वह शेयर बाजार में निवेश करते हैं. फोर्ब्स की रिच लिस्ट के मुताबिक झुनझुनवाला देश के 48वें सबसे अमीर शख्स हैं. वह हंगामा मीडिया और Aptech के चेयरमैन हैं. वह कई कंपनियों के बोर्ड में हैं इनमें वायसराय होटल, कॉनकोर्ड बायोटेक, Provogue India और Geojit Financial Services जैसी कंपनियां हैं. हाल ही में जारी IIFL Wealth Hurun India Rich List के मुताबिक झुनझुनवाला और उनके परिवार की कुल वेल्थ 22,300 करोड़ रुपये की है.

Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला के इस पसंदीदा शेयर ने इस साल लगाई 180% की छलांग, जानिए निवेश पर क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह

राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में 34 से ज्यादा शेयर हैं. इनमें से कई शेयर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. राकेश झुनझुवाला की खासियत है कि खराब मार्केट में उनके पोर्टफोलियो के शेयर अच्छा प्रदर्शन करते हैं. उन्हें वैल्यू इनवेस्टर माना जाता है. इसलिए शेयर मार्केट में उनके निवेश को काफी ट्रैक किया जाता है. हाल में जोमैटो के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें इसके शेयर के चढ़ने की वजह समझ नहीं आ रही. भले ही काफी निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया हो लेकिन उन्हें इसमें वैल्यू नजर नहीं आती.

