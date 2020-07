IT सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ की समय-सीमा 5 महीने बढ़ी, सरकार ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने आईटी (IT) और बीपीओ (BPO) कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने यानी ‘वर्क फ्रॉम होम’ की समय सीमा बढ़ा दी है. अब IT , ITes कंपनियों के कर्मचारी 31 दिसंबर में घर से काम कर सकेंगे. पहले यह छूट 31 जुलाई तक दी गई थी. कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है. बता दें, भारत में कोरोनावायारस कोविड19 के मामले 11.92 लाख पहुंच चुके हैं. इनमें से करीब सात लाख रिकवर भी हो चुके हैं.

दूरसंचार विभाग ने मंगलवार देर रात ट्वीट कर बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की नियम और शर्तो में छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है. यानी, अब कर्मचारी 31 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे.

फिलहाल, आईटी सेक्टर की करीब 85 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. दफ्तर केवल वे ही लोग जा रहे हैं, जिनका जाना बहुत जरूरी है. मार्च में सरकार ने आईटी कंपनियों के लिए वर्क फॉम होम की समय सीमा 30 अप्रैल तक तय की थी. लेकिन, कोरोना महामारी के बढ़ते असर के चलते इसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया था. जिसे एक बार फिर बढ़ा दिया गया है.

नैसकॉम (NASSCOM) की अध्यक्ष देवयानी घोष ने ट्वीट कर कहा, ”भारतीय आईटी कंपनियों के सहयोग के लिए रविशंकर प्रसाद और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के सेक्रटरी को धन्यवाद। इससे बिजनस कम्युनिटी और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. इसके साथ ही दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हमारा टेलेंट पूल बढ़ेगा.’

.@DoT_India extends the relaxations in the T&Cs for OSPs (Other Service Providers) in the wake of #COVID19 concerns to facilitate WFH till Dec-end 2020!

We thank Sh. @rsprasad for his constant support for the Indian IT industry.

@OfficeOfRSP @NasscomPolicy

