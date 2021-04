LG मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बुरी खबर! स्मार्टफोन कारोबार बंद करेगी कंपनी

LG electronics mobile phones news in Hindi: जानी मानी दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (LG) के मोबाइल यूजर्स के लिए बुरी खबर है. एलजी अब स्मार्टफोन बिजनेस बंद करने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार LG के डायरेक्टर आफ बोर्ड ने मोबाइल फोन कारोबार बंद करने की पहले ही अनुमति दे दी थी. स्मार्टफोन कारोबार में कंपनी का नुकसान हो रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. एलजी अब अपने कर्मचारियों को स्मार्टफोन डिवीजन से अन्य यूनिट्स में ट्रांसफर कर रहा है. माना जा रहा है कि एलजी अपने दूसरे बिजनेस को मजबूत करने पर फोकस कर रही है.

बता दें कि एलजी के प्रोडक्ट काफी नए तकनीक के साथ मार्केट में रहे, लेकिन सस्ती चाइनीज मोबाइल कंपनियों के प्राइस वार के सामने वे व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो सके. LG का फोकस उन बिजनेस को मजबूत करने पर है, जहां से ग्रोथ आ रही है. इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स, कनेक्टेड डिवाइस, स्मार्ट होम्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस टु बिजनेस शामिल हैं.

रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान एलजी फोन इन्वेंट्री बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी. एलजी समय-समय पर मौजूदा मोबाइल उत्पादों के ग्राहकों के लिए सेवा समर्थन और सॉफ्टवेयर अपडेट प्रदान करेगा जो क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होंगे. एलजी मोबाइल फोन कारोबार को बंद करने के दौरान सप्लायर्स और बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेगा. रोजगार से संबंधित विवरण स्थानीय स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे.

रिपोर्ट के अनुसार आगे बढ़ते हुए, एलजी अपने मोबाइल विशेषज्ञता का लाभ उठाती रहेगी. 6G जैसी गतिशीलता से संबंधित तकनीक विकसित करने में कंपनी मदद करेगी, जिससे अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को और मजबूत किया जा सके. एलजी के मोबाइल व्यवसाय संचालन के दो दशकों के दौरान विकसित की गई मुख्य प्रौद्योगिकियों को भी बरकरार रखा जाएगा और मौजूदा और भविष्य के उत्पादों पर लागू किया जाएगा. मोबाइल फोन व्यवसाय बंद करने की प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है. हालांकि कुछ मौजूदा मॉडल की लिस्ट उसके बाद भी उपलब्ध हो सकती है.

हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एलजी जल्द ही अपने मोबाइल फोन के कारोबार को बेचने के बजाए बंद कर सकता है. माना जाता है कि पिछले कुछ महीनों में, एलजी के उन स्मार्टफोन्स का डेवलपमेंट भी रुका हुआ है, जो पहले से ही कंपनी के प्लान का हिस्सा थे.

