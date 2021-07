MobiKwik IPO: डिजिटल पेमेंट कंपनी MobiKwik लाएगी 1900 करोड़ रुपये का IPO, SEBI को दिया आवेदन

MobiKwik files draft papers for IPO: डिजिटल पेमेंट सर्विस मुहैया कराने वाली स्टार्टअप कंपनी MobiKwik ने 1900 करोड़ रुपये का IPO लाने का इरादा जाहिर किया है. कंपनी ने इसके लिए सोमवार को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास मसौदा दस्तावेज भी जमा कर दिया है. SEBI को दिए गए आवेदन के मुताबिक MobiKwik अपने IPO के तहत 1500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करना चाहती है. बाकी 400 करोड़ रुपये की रकम कंपनी अपने प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारकों की इक्विटी बेचकर जुटाना चाहती है. यह सारी जानकारी कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दी है.

कंपनी के जिन मौजूदा शेयर होल्डर्स ने आईपीओ के जरिए अपने शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा है, उनमें प्रमोटर्स उपासना रूपकृष्ण टाकू (Upasana Rupkrishan Taku) और बिपिन प्रीत सिंह (Bipin Preet Singh) शामिल हैं. इनके अलावा कंपनी के मौजूदा निवेशकों – अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज कंपनी, बजाज फाइनेंस, सिस्को सिस्टम्स (USA), सिक्योइया कैपिटल इंडिया इनवेस्टमेंट होल्डिंग्स (Sequoia Capital India Investment Holdings III) और ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड (सिंगापुर) शामिल हैं.

इस आईपीओ के तहत कंपनी ने कुछ शेयर अपने कर्मचारियों के लिए रिज़र्व रखने का प्रस्ताव भी किया है. प्रस्ताव के मुताबिक कंपनी ने प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए इक्विटी शेयर जारी करके 400 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाने का विकल्प भी अपने पास रखा है. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक इस बारे में फैसला करने का अधिकार कंपनी के पास होगा. अगर प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पूरा हो गया तो नए शेयरों की संख्या में उतने शेयर कम कर दिए जाएंगे. नए शेयर जमा करने से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी की ऑर्गेनिक और इन-ऑर्गेनिक ग्रोथ को फंड करने और दूसरे जरूरी कामों के लिए किया जाएगा.

वन मोबीक्विक सिस्टम्स (One MobiKwik Systems) भारत में मोबाइल वॉलेट (MobiKwik Wallet) और “अभी खरीदो, बाद में चुकाओ” (Buy Now Pay Later – BNPL) जैसी सेवाएं मुहैया कराने वाली प्रमुख कंपनी है. कंपनी को आईपीओ के मामले में सलाह देने के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ (ICICI Securities), बीएनपी परीबा (BNP Paribas), आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ (IIFL Securities) जेफरीज़ इंडिया (Jefferies India) और क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीज़ (Credit Suisse Securities India) को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है. मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्ट किए जाएंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.