लॉकडाउन: गुरुग्राम की MNCs, IT कंपनियों, BPO को फिलहाल राहत नहीं, जुलाई अंत तक करना पड़ सकता है वर्क फ्रॉम होम

कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) से हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनियों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है. हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि शहर में MNCs, IT, BPO कंपनियों में जुलाई आखिर तक वर्क फ्रॉम होम चालू रखना पड़ सकता है. बता दें कि देश में केन्द्र सरकार की ओर से लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई 2020 कर दिया गया है.

हालांकि गृ​ह मंत्रालय की ओर से कुछ सेक्टर्स और जगहों पर लॉकडाउन में 20 अप्रैल से ढील दी गई है. इसके दायरे में खेती, कंस्ट्रक्शन आदि समेत आईटी कंपनियां भी आ रही हैं. इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में गली-मोहल्ले की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन से राहत दी है.

MNCs, IT, BPO offices in Gurgaon may have to 'work from home' till July end in view of COVID-19 crisis: Senior H'yana govt official

तेलंगाना सरकार ने अपने यहां 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. वहीं दिल्ली सरकार ने इसे 16 मई तक बढ़ाने की मांग की है. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने भी हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है.

