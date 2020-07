मॉडरेट रिस्क के साथ हाई रिटर्न! मिराए एसेट लाया बैंकिंग और PSU डेट फंड, जानें खासियत व अन्य डिटेल

मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया ने एक नया बैंकिंग और पीएसयू फंड लांच किया है. यह फंड मिराए एसेट बैंकिंग एंड पीसएयू डेट फंड के नाम से शुरू किया गया है. यह प्रमुख रूप से बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और म्यूनिसिपल बांड के डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने वाला एक ओपन-एंडेड डेट फंड स्कीम है. फंड का एनएफओ 8 जुलाई, 2020 को खुल रहा है और 20 जुलाई, 2020 को बंद हो जाएगा.

इसे निफ्टी बैंकिंग और पीएसयू डेट इंडेक्स के साथ बेंचमार्क किया जाएगा और इसका प्रबंधन फिक्स्ड इनकम के मुख्य निवेश अधिकारी श्री महेंद्र जाजू द्वारा किया जाएगा.

यह फंड मुख्य रूप से हाई क्रेडिट क्वालिटी वाले पेपर्स (मुख्य रूप से एएए रेटेड इंस्ट्रूमेंट) में निवेश करेगा.

यह फंड मुख्य तौर पर 2 से 5 साल की अवधि को ध्यान में रखकर निवेश करने वालों के लिए बेहतर विकल्प होगा. इसमें डायनमिक मैनेज पोर्टफोलियो का लाभ उठाया जा सकता है.

सरकारी प्रतिभूतियों में कुछ आवंटन के साथ बैंकिंग और पीएसयू पेपर्स में 80 फीसदी या इससे ज्यादा निवेश होगा. इसके जरिए हाई पोर्टफोलियो लिक्विडिटी सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा.

मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ स्वरूप मोहंती ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, निवेशक अपेक्षाकृत सुरक्षित फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में अलोकेशन बढ़ा रहे हैं. ऐसे में मिराए एसेट बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. इसका लक्ष्य मॉडरेट रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न देना है. इसके अलावा फंड हाउस का उद्देश्य सुरक्षा के साथ ही लिक्विडिटी पर फोकस करना भी है. यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो डेट फंड में -2 साल के निवेश की योजना बना रहे हैं.

इस योजना में न्यूनतम प्रारंभिक निवेश 5,000 रुपये से किया जा सकता है. इसके बाद इसमें 1 रुपये के गुणक में निवेश होगा. निवेश का लक्ष्य मॉडरेट रिस्क के साथ बेहतर आय हासिल करना है. यह स्कीम 27 जुलाई, 2020 से सतत बिक्री और पुनर्खरीद के लिए फिर से खुलेगी. मिराए एसेट बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड निवेशकों को नियमित और प्रत्यक्ष योजना के साथ ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन (पेआउट एंड रि-इन्वेस्टमेंट) की पेशकश करेगा.

