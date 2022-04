Stocks in News: Mindtree, ACC, SJVN, Wipro समेत आज फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

शेयर बाजार में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है. पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद इस हफ्ते की शुरूआत भी बाजार में तेज गिरावट के साथ हुई. सोमवार को सेंसेक्स इंट्राडे में 1500 अंकों तक कमजोर हुआ था. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले नजर आ रहे हैं. कॉरपोरेट अर्निंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते आगे भी वोलेटिलिटी जारी रहने का अनुमान है. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में TVS Motor Company, Wipro, Mindtree, ACC, Larsen & Toubro Infotech, Mastek, PCBL, Godavari Drugs, Eveready Industries India, Ujjivan Financial Services, Rail Vikas Nigam, SJVN और Sanofi India जैसे नाम शामिल हैं. TVS Motor Company ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए TVS Motor Company में 32,62,840 इक्विटी शेयर बेचे हैं. ये शेयर एनएसई पर 650 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर बेचे गए. Wipro लार्ज-कैप आईटी सर्विसेज कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है. Mindtree मिडकैप सेग्मेंट की आईटी कंपनी Mindtree का मुनाफा तिमाही आधार पर जनवरी से मार्च 2022 के दौरान 8 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 473 करोड़ रुपये रहा है. वहीं रेवेन्यू 5.4 फीसदी बढ़कर 2897.4 करोड़ रुपये हो गया. डॉलर के टर्म में रेवेन्यू तिमाही बेसिस पर 4.8 फीसदी बढ़कर 38.38 करोड़ डॉलर रहा. हालांकि EBIT मार्जिन पिछली तिमाही में 19.2 फीसदी से घटकर 18.9 प्रतिशत रहा है. कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष के लिए 27 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के इंटरिम डिविडेंड की सिफारिश की है. ACC सहित इन कंपनियों के नतीजे आज यानी 19 अप्रैल को ACC अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही है. इसके अलावा Larsen & Toubro Infotech, Mastek, Tata Steel Long Products, PCBL, Benares Hotels, Godavari Drugs और Longview Tea Company भी अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी. Eveready Industries India पूरन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने 18 अप्रैल को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए कंपनी में 76,534 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया. इसके साथ, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 20.07 फीसदी हो गई, जो पहले 19.96 फीसदी थी. Ujjivan Financial Services Ujjivan Financial Services ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि बोर्ड ने राधाकृष्णन रवि को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर (CEO) और चीफ फाइनेंशियल आफिसर (CFO) नियुक्त किया है. Rail Vikas Nigam Rail Vikas Nigam ने कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स (MCL) के साथ मेमोरैंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है. MCL ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कामों के लिए Rail Vikas Nigam को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिया है. SJVN SJVN ने हिमाचल प्रदेश में 66 MW Dhaulasidh HEP (DSHEP) के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ 494 करोड़ रुपये के लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके फाइनेंशियल क्लोजर हासिल किया है. इसके तहत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मई 2021 से ही शुरू कर दिया है. DSHEP की कुल 688 करोड़ रुपये की परियोजना लागत को 80:20 के डेट इक्विटी रेश्यो के माध्यम से फाइनेंस किया जाना है. Sanofi India Sanofi India ने Rodolfo Hrosz को कंपनी का अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है. यह 1 जून से 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी है.

