निवेश के लिए चुनें बेस्ट मिडकैप और स्मालकैप फंड, इन स्कीम ने 5 साल में 2.5 गुना तक बढ़ाया पैसा

Mid-cap, Small-Cap Mutual Funds: शेयर बाजार में जहां रिकॉर्ड तेजी है, इस बीच इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने भी निवेशकों की जेब भर दी है. एक ओर बाजार आल टाइम हाई पर है तो दूसरी ओर इक्विटी फंड की हर कटेगिरी ने 3 महीने से 1 साल के बीच जोरदार रिटर्न दिए हैं. हालांकि बीते 1 साल की बात करें तो रिटर्न देने के मामले में मिडकैप और स्मालकैप फंड आगे रहे हैं. इन कटेगिरी में 25 फीसदी और 30 फीसदी सालाना रिटर्न मिला है. लॉर्जकैप, ​मल्टीकैप और लॉर्ज एंड मिडकैप में 23 फीसदी, 21 फीसदी और 21 फीसदी रिटर्न मिला है. बीते 3 महीने के दौरान भी मिडकैप और स्मालकैप फंड ने आउटपरफॉर्म किया है. एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा दौर में अगर जोखिम लेने की क्षमता है तो निवेशकों को 40 से 50 फीसदी अलोकेशन कम से कम 5 साल के लिए मिडकैप फंड और स्मालकैप फंड में लगाना चाहिए. इन सेग्मेंट में आगे अच्छा रिटर्न दिख रहा है. ये स्कीम हो सकती हैं बेहतर……

5 साल का रिटर्न: 21 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.60 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 10 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 6628 करोड़ रुपये (31 दिसंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.90% (31 दिसंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल का रिटर्न: 19 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.42 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 10 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 8515 करोड़ रुपये (31 दिसंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.54% (31 दिसंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

5 साल का रिटर्न: 19 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.40 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 9.74 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 2372 करोड़ रुपये (31 दिसंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.62% (31 दिसंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल का रिटर्न: 18.40 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.33 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 9.46 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 1195 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.73% (31 दिसंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल का रिटर्न: 18.86 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.37 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 9.14 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 10916 करोड़ रुपये (31 दिसंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.08% (31 दिसंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

5 साल का रिटर्न: 18.22 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.31 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 8.96 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 500 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 9823 करोड़ रुपये (31 दिसंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.86% (31 दिसंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

(source: value research)

देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने के साथ ही मैक्रो कंडीशन भी सुधर रही हैं. जीडीपी में डबल डिजिट में ग्रोथ की उम्मीद है. कंजम्पशन स्टोरी पहले से बेहतर हो रही है. ऐसे में आगे घरेलू कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. दूसरा मिडकैप और स्मालकैप की तुलना में लॉर्जकैप शेयरों का वैल्युएशन ज्यादा है. मिडकैप और स्मालकैप मौजूदा रैली के पहले 2 साल तक अंडरपरफॉर्मर रही हैं. ऐसे में अभी भी कई छोटे और मझोले शेयर हैं, जिनका वैल्युएशन आकर्षक हैं. इन सेग्मेंट में लंबे समय तक तेजी बने रहने के आसार हैं.

