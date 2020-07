नौकरी के लिए क्या सबसे बेहतरीन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

क्या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (Microsoft India) देश में नौकरी के लिहाज से सबसे बेहतर कंपनी है? दरअसल, हाल में हुए एक सर्वे में टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को देश की सबसे आकर्षक एम्प्लॉयर बताया गया है. इसी सर्वे में सैमसंग इंडिया (Samsung Indi) को दूसरा और अमेजॉन इंडिया (Amazon India) को तीसरा स्थान मिला है. खास बात यह है कि इस सर्वे में 33 देशों की 6000 से ज्यादा कंपनियों में कार्यरत लोगों को शामिल किया गया.

रैंडस्टैड एम्पलायर ब्रांड रिसर्च (REBR) 2020 के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को वित्तीय सेहत, मजबूत पहचान और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के मामले में ऊंचे अंक प्राप्त हुए हैं. REBR ने इस मामले में 33 देशों की 6,136 कंपनियों के 18 से 68 आयु वर्ग के 1,85,000 लोगों के विचार लिए हैं.

REBR का मानना है कि 2020 में भारतीय वर्कफोर्स के लिए नियोक्ता का चुनाव करते समय काम- जिंदगी के बीच संतुलन सबसे शीर्ष पर बनकर उभरा है. सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 43 फीसदी लोगों ने यह कहा. इसके बाद आकर्षक वेतन और कर्मचारी लाभ को 41 फीसदी ने और रोजगार की सुरक्षा के बारे में 40 फीसदी लोगों ने नियोक्ता का चुनाव करने में तवज्जो देने की बात कही.

PUBG Ban: क्या चीन का है ये मोबाइल गेमिंग ऐप, जानें इसके 5 अल्टरनेटिव

रैंडस्टैड इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ पॉल डुपुईस ने कहा, ‘‘नियोक्ता ब्रांडिंग एक बदलती प्रक्रिया है जो कि समय के साथ नई और गहरी आंतरिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है. इसलिए संगठनों को इसे अपना रणनीतिक कारोबारी एजेंडा बनाना चाहिए.’’

भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ताओं में शीर्ष 10 स्थान पाने वाली कंपनियों में- इन्फोसिस टैक्नालॉजीज- चौथा स्थान, मर्सडीज बेंज- पांचवे, सोनी- छठे, आईबीएम (सातवें), डेल टैक्नालाजीज लिमिटेड (आठवें), ITC समूह (नौंवें) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज – दसवें स्थान पर रही.

सर्वेक्षण में 69 प्रतिशत ने कहा कि वह पिछले साल अपने नियोक्ता के साथ जुड़े रहे. वहीं, 81 फीसदी ने इस बात पर सहमति जताई कि कंपनी का फोन मिलना, कार और बच्चों की देखभाल सेवाएं और समर्थन दिया जाना, लचीले कामकाज के घंटे भी नियोक्ता चुनने में काफी महत्वपूर्ण हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.