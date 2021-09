Mutual Funds निवेशकों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म लॉन्च, MF Central के जरिये सभी फंड हाउस की स्कीमों में लगा सकेंगे पैसे

MF Central Launched : म्यूचुअल फंड निवेशकों को अब किसी फंड हाउस की स्कीम में निवेश करने, यूनिटों को भुनाने और दूसरे गैर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अलग-अलग वेबसाइट पर विजिट नहीं करना होगा. यह सुविधा उन्हें अब एक ही जगह एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी. म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTAs) KFin Technologies और KFintech and Computer Age Management Services यानी CAMS ने म्यूचु्अल फंड निवेशकों के लिए एक वेबसाइट MF Central लॉन्च की है. MF Central पर म्यूचुअल फंड निवेशकों की जरूरतों की सभी सुविधाएं एक जगह मिल जाएंगीं सेबी ने कहा था कि RTAs को 31 दिसंबर तक म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना होगा.

इस प्लेटफॉर्म पर म्यूचअल फंड निवेशकों को अपनी होल्डिंग और ट्रांजेक्शन की जानकारी एक जगह मिल जाएगी. इसके अलावा निवेशक इसके जरिये सर्विस रिक्वेस्ट भी डाल सकेंगे. 37 लाख करोड़ रुपये की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का यह कॉमन प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की सहूलियत देगा. पहले यह प्लेटफॉर्म नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोडिंग, ई-मेल आईडी, फोन नंबर अपडेटिंग, एड्रेस चेंज और बैंक डिटेल्स की अपडेटिंग जैसे काम हो सकेंगे. सभी फंड हाउस में ग्राहकों को यह सुविधा मिलेगी. क्लाइंट्स के लिए दूसरे चरण के तहत निवेश, रिडम्पशन जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर 2021 से शुरू होंगे. इस प्लेटफॉर्म पर निवेशक सभी फंड हाउस की स्कीमों में निवेश कर सकेंगे.

-म्यूचुअल फंड्स से जुड़ी सभी सर्विसेज के लिए सिंगल विंडो

-अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए अलग-अलग CAMS और KFintech की साइट विजिट करने की कोई जरूरत नहीं.

-इंटिग्रेटेड सिस्टम होने की वजह से एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा. सभी फंड हाउस के लिए मान्य होगा

-फंड हाउस के सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विस एक जगह पर मौजूद होंगे

-सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, RIAs और फंड हाउस के पास यह सुविधा उपलब्ध होगी

-क्लाइंट्स के सभी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी होंगे

– इसका उद्देश्य साइबरसिक्योरिटी बढ़ाना और मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करना है.

सेबी के निर्देश के बाद CAMS और KFintech ने मिल कर इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है. दोनों का दावा है कि इससे म्यूचु्ल फंड निवेशकों को बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने की सुविधा मिल जाएगी. इस प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह सभी फंड हाउस की सुविधा मुहैया होगी.

