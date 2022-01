Jhunjhunwala Portfolio: एक ही दिन में 20% की छलांग, झुनझुनवाला के निवेश वाले इस शेयर में आखिर ऐसा क्या खास है?

Big Bull Portfolio Share: बिल बुल के स्टॉक का बिग जंप, झुनझुनवाला के निवेश वाले इस शेयर ने सोमवार को अपर सर्किट छू लिया, जानिए क्या है इसकी वजह.

झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी के शेयर ने खराब लिस्टिंग के एक महीने के भीतर ही जबरदस्त छलांग लगा दी है.

Big Jump by Big Bull Supported Stock: भारतीय शेयर बाजार में बिल बुल के नाम से मशहूर दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाले एक शेयर ने आज बिग जंप लगाते हुए अपर सर्किट छू लिया. सोमवार 17 जनवरी को एक ही दिन में 20 फीसदी की छलांग लगाने वाला यह शेयर फुटवियर रिटेल चेन मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड (MBL) का है. यह वही कंपनी है, जो पहले मेट्रो शूज़ के नाम से जानी जाती थी. दिसंबर में भारी गिरावट के साथ लिस्ट हुआ था IPO दिलचस्प बात यह है कि 22 दिसंबर को कंपनी का आईपीओ अपने इश्यू प्राइस के मुकाबले 13 फीसदी की भारी गिरावट के साथ लिस्ट हुआ था. कई एक्सपर्ट्स ने उस वक्त भी कहा था कि लंबी अवधि में कंपनी के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद बरकरार है और किसी भी बड़ी गिरावट को इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश का मौका मानना चाहिए. सोमवार को कंपनी के शेयर ने इंट्रा डे ट्रेडिंग के दौरान बीएसई में 608.20 रुपये प्रति शेयर का भाव छू लिया, जो इसके आईपीओ के 500 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 22 फीसदी अधिक है. 14.42% शेयर रेखा झुनझनवाला के पास बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक 21 दिसंबर को कंपनी के 14.42 फीसदी शेयर राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास थे. इस शेयर ने लिस्टिंग के वक्त हुए नुकसान को एक झटके में ही न सिर्फ पूरा कर लिया है, बल्कि उस पर अच्छा खासा रिटर्न भी हासिल कर लिया है. क्या है शेयरों में उछाल की मुख्य वजह मेट्रो ब्रांड्स (Metro Brands Limited) के शेयर में यह तेजी कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग के बाद जारी पहले तिमाही नतीजों के बाद देखने को मिली है. जाहिर है, इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी के शानदार तिमाही नतीजे ही हैं. कंपनी ने 31 दिसंबर 2021 को खत्म तिमाही (Q3FY22) के दौरान अपने मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है. इस दौरान कंपनी ने 102 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 53.2 फीसदी ज्यादा है. इसके साथ ही कंपनी की ऑपरेशन्स से होने वाली कुल आय (Total Revenue) भी सालाना आधार (YoY) पर 59 फीसदी बढ़कर 484 करोड़ रुपये हो गई है. इसी दौरान कंपनी के EBITDA मार्जिन भी 32.7 फीसदी से बढ़कर 34.9 फीसदी हो गए हैं. कंपनी ने दिसंबर 2021 में खत्म तिमाही के दौरान देश भर में 39 नए स्टोर भी खोले हैं, जो भविष्य में भी इसके बेहतर प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद जगा रहे हैं. कंपनी के मुताबिक उसके ई-कॉमर्स सेल्स में 69 फीसदी की जबरदस्त ग्रोथ भी देखने को मिली है. GST की बढ़ी दरों का ज्यादा असर नहीं : मेट्रो ब्रैंड्स सरकार ने 1 जनवरी 2022 से 1000 रुपये से कम दाम वाले चप्पल-जूतों पर जीएसटी (GST) की दरें 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी हैं. लेकिन मेट्रो ब्रांड्स का कहना है कि जीएसटी की दरें बढ़ाए जाने का उसके कारोबार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके सिर्फ 15 फीसदी प्रोडक्ट ही एक हजार रुपये से कम दाम वाले हैं.

