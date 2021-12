Stocks in Focus: Reliance-Zee समेत इन स्टॉक्स पर आज रहेगा फोकस, इंट्रा-डे में इन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह

Stocks in Focus: Zee, रिलायंस (Reliance), वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) और एसबीआई समेत कई शेयरों पर आज फोकस रहेगा.

कारोबार के दौरान आज मेट्रो ब्रांड्स, सीई इंफो सिस्टम्स (मैपमायइंडिया), इंडियन ऑयल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एसबीआई, अडाणी ट्रांसमिशन और जी एंटरटेनमेंट जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा.

Stocks in Focus: साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के एक दिन पहले घरेलू इक्विटी मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और निफ्टी 50 (Nifty 50) में आज एशियाई बाजारों में तेजी के बीच मजबूती दिख सकती है. एक कारोबारी दिन पहले दो दिनों की भारी गिरावट के बाद सेंसेक्स 497 अंकों की बढ़त के साथ 56,319 और निफ्टी 157 अंकों की तेजी के साथ 16,771 पर बंद हुआ था. एनालिस्ट्स के मुताबिक 10 फीसदी से अधिक के करेक्शन के बाद निफ्टी अब 19.2x FY23 P/E पर ट्रेड हो रहा है और अब यह महंगे जोन में नहीं है. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड-रिटेल रिसर्च सिद्धार्थ खेमका के मुताबिक ओमिक्रॉन वैरिएंट और वैश्विक बाजारों में वोलैटिलिटी के चलते घरेलू मार्केट में भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है लेकिन लांग टर्म निवेशकों को मार्केट में इस वोलैटिलिटी का फायदा उठाना चाहिए और निचले स्तर पर अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहिए. कारोबार के दौरान आज मेट्रो ब्रांड्स, सीई इंफो सिस्टम्स (मैपमायइंडिया), इंडियन ऑयल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एसबीआई, अडाणी ट्रांसमिशन और जी एंटरटेनमेंट जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जु़ड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें आज इन स्टॉक्स पर रहेगा फोकस

Metro Brand s: बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) की हिस्सेदारी वाली दिग्गज फुटवियर रिटेल कंपनी मेट्रो ब्रांड्स के शेयरों की आज लिस्टिंग है. 1368 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 10-14 दिसंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 3.64 गुना सब्सक्राइब हुआ था. इस आईपीओ के लिए 485-500 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया था.

s: बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) की हिस्सेदारी वाली दिग्गज फुटवियर रिटेल कंपनी मेट्रो ब्रांड्स के शेयरों की आज लिस्टिंग है. 1368 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 10-14 दिसंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 3.64 गुना सब्सक्राइब हुआ था. इस आईपीओ के लिए 485-500 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया था. CE Info Systems (MapmyIndia): फिडेलिटी इंवेस्टमेंट ट्रस्ट फिडेलिटी सीरीज एमर्जिंग मार्केट्स फंड ने कंपनी के 3.18 लाख इक्विटी शेय 1404.47 रुपये के भाव पर खरीदे हैं और गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने भी एनएसई पर बल्क डील के जरिए 3.76 लाख इक्विटी शेयर को 1392.99 रुपये के भाव पर खरीदे हैं.

फिडेलिटी इंवेस्टमेंट ट्रस्ट फिडेलिटी सीरीज एमर्जिंग मार्केट्स फंड ने कंपनी के 3.18 लाख इक्विटी शेय 1404.47 रुपये के भाव पर खरीदे हैं और गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने भी एनएसई पर बल्क डील के जरिए 3.76 लाख इक्विटी शेयर को 1392.99 रुपये के भाव पर खरीदे हैं. Indian Oil Corporation: इंडियन ऑयल के बोर्ड ने इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड (IGX) में 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 36.93 लाख इक्विटी शेयरों को खरीदने की मंजूरी दे दी है जो 4.93 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. सेंसेक्स में बढ़ सकता है रिलायंस का वेटेज, तो TCS, HDFC बैंक समेत कई बड़ी कंपनियों का कद घटने के आसार Exide Industries: एक्साइड इंडस्ट्रीज सेल मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार की पीएलआई (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव) स्कीम का हिस्सा बनने की योजना के तहत देश में एक ग्रीनफील्ड मल्टी-गीगावॉट लीथियम ऑयन सेल मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी. कंपनी ने ने मंगलवार को जानकारी दी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है.

एक्साइड इंडस्ट्रीज सेल मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार की पीएलआई (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव) स्कीम का हिस्सा बनने की योजना के तहत देश में एक ग्रीनफील्ड मल्टी-गीगावॉट लीथियम ऑयन सेल मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी. कंपनी ने ने मंगलवार को जानकारी दी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है. State Bank of India: देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट में कंपनी के कंपल्सरली कंवर्टिबल प्रिफरेंस शेयर के जरिए 100 करोड़ रुपये निवेश किए हैं. इस निवेश से जेएसडब्ल्यू सीमेंट को अपनी 140 लाख टन सालाना की क्षमता को बढ़ाकर 250 लाख टन सालाना करने में मदद मिलेगी.

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट में कंपनी के कंपल्सरली कंवर्टिबल प्रिफरेंस शेयर के जरिए 100 करोड़ रुपये निवेश किए हैं. इस निवेश से जेएसडब्ल्यू सीमेंट को अपनी 140 लाख टन सालाना की क्षमता को बढ़ाकर 250 लाख टन सालाना करने में मदद मिलेगी. Adani Transmission: अडाणी ट्रांसमिशन ने सोमवार को जानकारी दी कि इसने उत्तर प्रदेश में 897 सर्किट किमी लंबे इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है.

अडाणी ट्रांसमिशन ने सोमवार को जानकारी दी कि इसने उत्तर प्रदेश में 897 सर्किट किमी लंबे इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है. Airtel, Voda Idea, Reliance Industries: अक्टूबर में सिर्फ रिलायंस जियो ने ग्राहक जोड़े और 17.6 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े. अन्य टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक भारती एयरटेल ने अक्टूबर में 4.89 लाख व वोडाफोन आइडिया ने 9.54 लाख सब्सक्राइबर्स गंवा दिए.

अक्टूबर में सिर्फ रिलायंस जियो ने ग्राहक जोड़े और 17.6 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े. अन्य टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक भारती एयरटेल ने अक्टूबर में 4.89 लाख व वोडाफोन आइडिया ने 9.54 लाख सब्सक्राइबर्स गंवा दिए. ZEEL: जी एंटरटेनमेंट ने बुधवार को जानकारी दी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 21 दिसंबर की बैठक में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL), बांग्ला एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड (BEPL) और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच सौदे की योजना पर मंजूरी दे दी है. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोल्टास और पर्सिस्टेंस सिस्टम्स पर दांव लगा सकते हैं.

AUBANK: 1,022- 1,015 रुपये की प्राइस रेंज में 1060 रुपये के टारगेट प्राइस और 994 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

VOLTAS: 1,162- 1,154 रुपये की प्राइस रेंज में 1130 रुपये का स्टॉप लॉस रख 1210 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

PERSISTENT: 4,395- 4,365 रुपये की प्राइस रेंज में 4,540 रुपये के टारगेट प्राइस और 4320 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.