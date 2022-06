Metal Stocks: मेटल शेयर 1 महीने में 32% तक गिरे, ब्रोकरेज ने दी दूर रहने की सलाह, सरकार के इस फैसले का असर

1 महीने के दौरान दिग्गज मेटल शेयरों में 10 फीसदी से 32 फीसदी तक गिरावट आई है. बीते महीने महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी जहां बढ़ा दी थी.

मेटल शेयरों में बीते 1 महीने से भारी गिरावट देखने को मिल रही है. (reuters)

Metal Sector Investment Strategy: मेटल शेयरों में बीते 1 महीने से भारी गिरावट देखने को मिल रही है. 1 महीने के दौरान दिग्गज मेटल शेयरों में 10 फीसदी से 32 फीसदी तक गिरावट आई है. बीते महीने महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी जहां बढ़ा दी, वहीं स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रा मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी. इससे मेटल की कीमतों में गिरावट का अंदेशा बना और शेयरों में बिकवाली आई. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी मेटल शेयरों पर नियर टर्म में दबाव रहने का अनुमान जताया है और ज्यादातर शेयरों पर टारगेट घटाते हुए रिड्यूस करने की सलाह दी है. 1 महीने में किस शेयर में कितनी गिरावट बीते 1 महीने में Tata Steel में 23 फीसदी गिरावट रही तो, Jindal Steel में 32 फीसदी कमजोरी देखने को मिली. Hindalco Industries में इस दौरान 23 फीसदी और JSW Steel में 14 फीसदी कमजोरी आई. NALCO के शेयरों में 1 महीने में 23 फीसदी गिरावट रही तो SAIL में 20 फीसदी कमजोरी आई. NMDC इस दौरान 25 फीसदी टूटा तो Shyam Metalics and Energy में 10 फीसदी के करीब कमजोरी आई. Titan Company में 3 महीने में 28% गिरावट, राकेश झुनझुनवाला के डूब गए 3550 करोड़, आपके पास है ये शेयर? मेटल शेयरों पर दबाव बढ़ा ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद से मेटल शेयरों पर दबाव बढ़ा है. लिक्विडिटी में बहुत ज्यादा प्रवाह और रेट चेंज (FOMC द्वारा 28 सालों में सबसे तेज सिंगल रेट हाइक) के साथ अब इनके वैल्युएशन फिर से जाचंने का समय है. ब्रोकरेज हाउस ने Tata Steel, SAIL, JSWS, NMDC, JSPL पर REDUCE रेटिंग दी है. जबकि Jindal Stainless और Shyam Metalics में HOLD की सलाह दी है. वहीं सिर्फ APL Apollo में निवेश की सलाह है. ग्लोबल डिमांड भी कमजोर ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि स्टील EBITDA में लगातार डाउनट्रेंड जारी रहेगा. मिड टर्म में चीन में अभी डिमांड सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है. वहीं ग्लोबल डिमांड भी कमजोर है. हालांकि भविष्य में स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई जाती है तो घरेलू मेटल सेक्टर के लिए फिर से आउटलुक बेहतर होगा. (Disclaimer: मेटल स्टॉक पर सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

