Mentha Oil: मेंथा ऑयल में निचले स्तरों से जोरदार तेजी; भाव 1000 रुपये के पार, क्या हो स्ट्रैटेजी?

Mentha Oil Prices Today: मेंथा ऑयल में पिछले कुछ दिनों से मांग बढ़ने की वजह से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. निचले स्तरों से भी खरीददारी देखी जा रही है. गुरूवार को मेंथा में 1.44 फीसदी की तेजी रही और यह 994.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर सेटल हुआ. वहीं, शुक्रवार के यह जोरदार तेजी के साथ 1007 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गया. हालांकि बाद में इसमें कुछ गिरावट आई और यह 1000 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है. बुधवार को मेंथा में 1.13 फीसदी की तेजी रही और यह 980.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर सेटल हुआ था. एक्सपर्ट का कहना है कि हाजिर बाजार में मेंथा की डिमांड बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है. वहीं अब सर्दियां बढ़ने के साथ मांग और बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में निवेशक निचले सतरों से खरीददारी कर रहे हैं. लंबी अवधि की बात करें तो मेंथा का भाव आकर्षक है.

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि आज की बात करें तो मेंथा को नीचे की ओर 977.9 रुपये के भाव पर सपोर्ट है. यह स्तर ब्रेक होने पर मेंथा 961.5 रुपये प्रति किलो और यह स्तर भी ब्रेक होने पर 946.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर आ सकता है. वहीं उपर की ओर मेंथा को 1009.1 रुपये पर रेजिस्टेंस है. यह भाव ब्रेक होने पर मेंथा पहले 1023.9 रुपये और फिर 1040.3 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकता है.

केडिया का कहना है कि मेंथा का लांग टर्म आउटलुक बेहतर है. पिछले 2 साल से यह अंडरपरफॉर्मर रहा है. इस साल कोरोना वायरस के चलते इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कमजोर रहने से मेंथा की डिमांड कम रही. लेकिन अब जैसे जैसे सिथति बेहतर हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में तेजी आ रही है. ऐसे में अगले साल मेंथा का आउटलुक बेहतर दिख रहा है. यह लांग टर्म में फिर 1250 का स्तर पार कर सकता है. उनका कहना है कि मेंथा में गिरावट आए तो अगले कुछ दिनों के लिए 1040 रुपये का लक्ष्य बनाकर खरीददारी की जा सकती है.

मेंथा ऑयल का इस्तेमाल फार्मा इंडस्ट्री, कास्मेटिक इंडस्ट्री, एफएमसीजी सेक्टर के साथ ही कंफेक्शनरी उत्पादों में सबसे ज्यादा होता है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेंथा ऑयल उत्पादक और निर्यातक है. मेंथा ऑयल की सबसे ज्यादा पैदावार यूपी में होती है. देश में होने वाले कुल मेंथा ऑयल के उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है.

पिछले सीजन में मेंथा ऑयल का उत्पादन काफी ज्यादा रहा था. बाजार सूत्रों के अनुसार इस साल पैदावार 40 फीसदी ज्यादा रहकर 52,000-56,000 टन के बीच रह सकती है. इस वजह से मेंथा की उपलब्धता बहुत ज्यादा रही और कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं आ सकी. देश में पैदा होने वाला लगभग 75 फीसदी मेंथा ऑयल का निर्यात किया जाता है. इसलिए घरेलू से ज्यादा विदेशी मांग कीमतों को तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है.

