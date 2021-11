Upcoming IPO: इन 6 कंपनियों के IPO को मिली SEBI की मंजूरी, क्या निवेशकों को मालामाल करेंगे ये नए शेयर

Upcoming IPO: आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए खुशखबरी है. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने छह कंपनियों को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए मंजूरी दी है. इन कंपनियों में फार्मेसी रिटेल चेन मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज (MedPlus Health Services), ट्रैवल टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज (RateGain Travel Technologies) और माइक्रोलेंडर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस (Fusion Micro Finance) शामिल हैं. इसके अलावा, जिन अन्य फर्मों को आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है, उनमें रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज (Prudent Corporate Advisory Services), प्राइवेट मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज (Tracxn Technologies) और रियल एस्टेट डेवलपर पुराणिक बिल्डर्स (Puranik Builders) शामिल हैं. इन कंपनियों ने अगस्त और सितंबर के बीच सेबी के पास अपने ड्रॉफ्ट पेपर दाखिल किए थे. इन्हें 16-18 नवंबर के दौरान सेबी ने ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किया था. किसी भी कंपनी के लिए IPO लाने से पहले सेबी का ऑब्जर्वेशन लेटर हासिल करना जरूरी होता है.

ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार, मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज का आईपीओ 1,639 करोड़ रुपये का होगा. इस आईपीओ के तहत 600 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं प्रमोटरों व मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 1,038.71 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत की जाएगी. ओएफएस में Lone Furrow Investments द्वारा 450 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर, PI Opportunities Fund द्वारा 500 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर और अन्य शेयरधारकों द्वारा 88.71 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं. आईपीओ से प्राप्त फंड का इस्तेमाल कंपनी की सब्सिडियरी Optival की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा.

रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपये तक के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं, प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 2.26 करोड़ शेयरों की बिक्री OFS के तहत की जाएगी. ओएफएस में Wagner Limited द्वारा 1.71 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री, भानु चोपड़ा द्वारा 40.44 लाख शेयरों तक और मेघा चोपड़ा द्वारा 12.94 लाख शेयरों तक व उषा चोपड़ा द्वारा 1.52 लाख शेयरों की बिक्री शामिल है.

नए इश्यू से प्राप्त राशि का इस्तेमाल सिलिकॉन वैली बैंक की सहायक कंपनियों में से एक रेटगेन यूके द्वारा लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए किया जाएगा. वहीं DHISCO के अधिग्रहण और रणनीतिक निवेश, अधिग्रहण और अकार्बनिक ग्रोथ के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा, फंड का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव, डेटा सेंटर और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए कुछ कैपिटल इक्विपमेंट की खरीद में भी किया जाएगा.

फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ के तहत 600 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं, प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 2.19 करोड़ शेयरों की बिक्री ओएफएस के तहत की जाएगी. ओएफएस में शेयर बेचने वालों में देवेश सचदेव, हनी रोज इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन इंवेस्टमेंट्स फ्यूजन LLC, Oikocredit Ecumenical Development Co-operative Society U.A और ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड शामिल हैं. फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी प्रमुख Warburg Pincus द्वारा समर्थित है. कंपनी माइक्रोफाइनेंस फर्म के कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए फ्रेश इश्यू से होने वाली आय का इस्तेमाल करेगी.

प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा. ओएफएस के तहत 85,49,340 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. ओएफएस के हिस्से के रूप में, टीए एसोसिएट्स की एक इकाई, वैगनर लिमिटेड 82,81,340 इक्विटी शेयरों को बेचेगी और प्रूडेंट के पूर्णकालिक डायरेक्टर और CEO शिरीष पटेल 2.68 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे.

पुराणिक बिल्डर्स के आईपीओ के तहत 510 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं, कंपनी के प्रमोटर ग्रुप द्वारा 9.45 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री ओएफएस के तहत की जाएगी. ऑफर फॉर सेल के तहत रवींद्र पुराणिक और गोपाल पुराणिक प्रत्येक में 4,72,500 इक्विटी शेयर बेचेंगे. इश्यू से प्राप्त फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ ऑफर फॉर सेल होगा. प्रमोटर और शेयरधारकों द्वारा 3.86 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री ओएफएस के तहत की जाएगी. ओएफएस में प्रमोटरों में नेहा सिंह और अभिषेक गोयल, प्रत्येक के द्वारा 76.62 लाख शेयरों की बिक्री की जाएगी. वहीं फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, प्रत्येक के द्वारा 12.63 लाख शेयरों तक, एलिवेशन कैपिटल द्वारा 1.09 करोड़ शेयरों तक, एक्सेल इंडिया IV मॉरीशस द्वारा 40.2 लाख शेयर तक, और एससीआई इन्वेस्टमेंट्स वी द्वारा 21.81 लाख शेयरों की बिक्री की जाएगी. सभी छह कंपनियों के इक्विटी शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे.

