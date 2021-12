Medplus Health IPO: देश की दूसरी बड़ी फार्मेसी कंपनी का खुल गया आईपीओ, ग्रे मार्केट में मजबूत हुए भाव, निवेश को लेकर जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Medplus Health IPO: देश में सबसे पहले ओमनी-चैनल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली और दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेल चेन मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज का आईपीओ आज (13 दिसंबर) खुल गया है. 1398.29 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के तहत 600 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. निवेशक इस आईपीओ में 780-796 रुपये के प्राइस बैंड में पैसे लगा सकते हैं. ग्रे मार्केट की बात करें तो इसके भाव प्राइस बैंड के अपर प्राइस के मुकाबले 250 रुपये प्रीमियम से बढ़कर 300 रुपये प्रीमियम भाव पर पहुंच गया. आईपीओ खुलने से पहले कंपनी ने 36 एंकर निवेशकों से 418 करोड़ रुपये जुटाए हैं. अधिकतर ब्रोकरेज फर्मों ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब की रेटिंग दी है.

ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर ने अपनी आईपीओ रिपोर्ट में मेडप्लस हेल्थ आईपीओ को सब्सक्राइब की रेटिंग दी है. ब्रोकरेज फर्म ने इस इश्यू को दो कारणों से सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. पहली वजह तो ये हैं कि बंपर डिस्काउंट्स के बावजूद मेडप्लस हेल्थ का कारोबार मुनाफे का है. दूसरी वजह ये हैं कि इंडियन रिटेल फार्मेसी मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड ओमनी चैनल प्लेयर्स की तरफ बढ़ रही है तो मेडप्लस हेल्थ के लिए ग्रोथ की काफी संभावना है. एनालिस्ट्स के मुताबिक अगले पांच वर्षों में भारतीय रिटेल फार्मेसी मार्केट 10 फीसदी सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ रही है.

मेडप्लस देश की दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेलर है. यह कंपनी अपने ग्राहकों डिस्काउंट, विस्तृत प्रोडक्ट और फास्ट डिलीवरी जैसी सेवाएं प्रदान करती है. एंजेल वन के एनालिस्ट्स का मानना है कि कंपनी का ओमनीचैनल प्लेटफॉर्म भविष्य में कंपनी को मजबूत ग्रोथ पाने में मदद करेगा. ऐसे में ग्रोथ की बेहतर संभावना को देखते हुए निवेशक इस आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं.

ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक मेडप्लस क्लस्टर्ड स्टोर प्रेजेंस और हायपर लोकल डिलीवरी मॉडल के दम पर तेजी से आगे बढ़ सकता है. प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से यह आईपीओ वित्त वर्ष 2021 के 43.9x EV/EBITDA और 3.1x EV/Sales भाव पर है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने मेडप्लस हेल्थ के विशिष्ट मॉडल और जायज वैल्यूएशन के चलते इसके आईपीओ को सब्सक्राइब की रेटिंग दी है.

