MedPlus Health का आईपीओ 13 दिसंबर को खुलेगा, जानें क्या है प्राइस बैंड और क्या चल रही ग्रे मार्केट में कीमत

MedPlus Health Service के आईपीओ में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है. यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 13 दिसंबर को खुलेगा और बिडिंग 15 दिसंबर को बंद हो जाएगी. आईपीओ का प्राइस बैंड 780-796 रुपये तय किया गया है. इसके 1398.3 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत 600 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 798.29 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत आएंगे.

ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत, कंपनी के शेयरहोल्डरों में शामिल प्रेमजी इन्वेस्ट का PI अपॉर्चुनिटीज फंड करीब 623 करोड़ रुपये और नैटको फार्मा 10 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी. निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से ग्रे मार्केट में यह शेयर 40 फीसदी प्रीमियम पर बिक रहा है. ग्रे मार्केट में यह 300 रुपये के प्रीमियम पर बिक रहा है.

MedPlus IPO की ओर से दाखिल ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक आईपीओ लॉन्च होने से पहले इसके निवेशकों में शामिल लैवेंडर रोज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (Lavender Rose Investment Ltd) ने कंपनी में 550 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. लैवेंडर रोज इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस की मॉरीशस स्थित इकाई है. लैवेंडर रोज ने मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज के करीब 69 लाख शेयर यानी 6.2 फीसदी हिस्सेदारी बेची. जिन निवेशकों ने यह हिस्सेदारी खरीदी उनमें SBI म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और मालाबार इंडिया फंड के एसेट मैनेजमेंट और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शामिल हैं.

MedPlus के आईपीओ में क्यूआईबी के लिए 50 फीसदी हिस्सा आरक्षित है. रिटेल निवेशकों के लिए 35 और एचएनआई या एनआईआई के लिए 15 फीसदी का कोटा है. कर्मचारियों के लिए पांच करोड़ का कोटा आरक्षित है. कर्मचारियों पर एक शेयर पर 78 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा.पहले आईपीओ 1639 करोड़ रुपये का था जो बाद में घटा कर 1398.3 करोड़ रुपये का कर दिया गया.

वित्त वर्ष 2021 के वित्तीय नतीजों के मुताबिक रेवेन्यू और स्टोर्स की संख्या के लिहाज से Medplus देश की दूसरी बड़ी फार्मेसी रिटेलर है. कंपनी दवा और वेलनेस प्रोडक्ट के साथ ही विटामिन, मेडिकल डिवाइस और टेस्ट किट्स भी बेचती है. यह होम, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज, बेबी केयर प्रोडक्ट, साबुन, डिटर्जेंट और सैनिटाइजर्स समेत एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बेचती है. गंगादि मधुकर रेड्डी ने वर्ष 2006 में मेडप्लस शुरू की थी, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं. प्रमोटर्स गंगादि मधुकर रेड्डी, एजाइलमेड इन्वेस्टमेंट्स और लोन फुरो इन्वेस्टमेंट्स के पास कंपनी की 43.16 फीसदी हिस्सेदारी है.

