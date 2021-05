Medi Assist ने IPO के लिए सेबी में किया आवेदन, 840 करोड़ का होगा साइज; क्या है पूरा प्लान

Medi Assist Healthcare IPO: बेंगलुरू बेस्ड हेल्थकेयर कंपनी मेडी असिस्ट हेल्थकेयर का शेयर बाजार में लिस्ट होने का प्लान है. कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ ला सकती है. इसके लिए मेडी असिस्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर (DRHP) जमा कराए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुता​बिक यह आईपीओ 840 करोड़ रुपये का हागा. माना जा रहा है कि महामारी के कहर के दौरान देश में बढ़ती हेल्थ इंश्योरेंस मांग के बीच मेडी असिस्ट का आईपीओ लाने का प्लान है.

रिपोर्ट के अनुसार मेडी असिस्ट हेल्थकेयर की इस आईपीओ के जरिए 840 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल पर आधारित होगा. जिसके जरिए कंपनी के शेयर होल्डर डॉ विक्रमजीत सिंह 25.4 लाख इक्विटी शेयर, मेडीमैटर हेल्थ मैनेजमेंट 1.24 करोड़ शेयर, Bessemer हेल्थ कैपिटल LLC 66.1 लाख शेयर और Investcorp अपने हिस्से के 61.1 लाख शेयर बेचेंगे.

Bessemer Ventures और विक्रम जीत सिंह चटवाल मेडी असिस्ट के प्रमोटर हैं. कंपनी में इनकी हिस्सेदारी 45.51 फीसदी और 31.63 फीसदी है. Investcorp के पास कंपनी की 21.65 फीसदी हिस्सेदारी है. अगर लिस्टिंग की योजना पूरी होती है तो मेडी असिस्ट का आईपीओ भारत में किसी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का पहला आईपीओ होगा.

मेडी असिस्ट हेल्थकेयर सर्विसेज हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम मैनेज करती है. TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसी कंपनी या फर्म होती है जो मेडिकल इंश्योरेंस के क्लेम की प्रोसेसिंग करती है. बेंगलूरु स्थिति यह कंपनी रेवेन्यू और प्रीमियम सर्विसेस के नजरिए से भारत की सबसे बड़ी हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर बन कर उभरी है. हेल्थ पॉलिसी क्लेम के सेटलमेंट के लिए हर इंश्योरेंस कंपनी TPA की नियुक्ति करती है.

Axis कैपिटल, इडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, IIFL कैपिटल और SBI कैपिटल इन्वेस्टर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर आईपीओ के लिए काम करेंगे. ला फर्म Shardul Amarchand Mangaldas और Khaitan & Co लीगल एडवाइजर हैं.

