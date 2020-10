Mazgaon Dock, UTL AMC IPO: मझगांव डॉक की 49% प्रीमियम पर लिस्टिंग, UTI AMC के निवेशकों को निराशा

Stock Market Listing: शेयर बाजार में आज मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स की शानदार लिस्टिंग हुई है. शेयर बीएसई पर 49 फीसदी प्रीमियम पर 216 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ. आईपीओ के लिए अप प्राइस बैंड 145 रुपये प्रति शेयर रखा गया था. यानी इश्यू प्राइस के मुकाबले शेयर 61 रुपये बढ़त पर लिस्ट हुआ. वहीं, UTI AMC के निवेशकों को हल्की निराशा हाथ लगी है. यह शेयर करीब 11 फीसदी डिस्काउंट के साथ 490 रुपये पर बीएसई पर लिस्ट हुआ. शेयर का इश्यू प्राइस 554 रुपये था.

हालांकि लिस्टिंग के बाद मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है. शेयर 216 रुपये पर लिस्ट होने के बाद से करीब 13 फीसदी या 28 रुपये टूट गया है. बीएसई पर मझगांव डॉक का शेयर 10:15 बजे सुबह के करीब 188 रुपये के भाव पर आ गया. इसका इश्यू प्राइस 145 रुपये था. वहीं यूटीआई एएमसी में लिस्टिंग के बाद 7 फीसदी से ज्यादा तेजी देखी जा रही है. 490 पर लिस्ट होने के बाद यह शेयर 525.70 रुपये के भाव पर आ गया है. इसका इश्यू प्राइस 554 रुपये था.

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का आईपीओ 29 सितंबर को खुला और 1 अक्टूबर को बंद हुआ था. IPO के आखिरी दिन तक कंपनी का IPO 157.6 गुना सब्सक्राइब हुआ था. मझगांव डॉक ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 135-145 प्रति शेयर तय किया था. यस सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एडलवाइज फाइनेंशियल, आईडीएफसी सेक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल आईपीओ का प्रबंधन करेंगी.

मझगांव डॉक डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंटके तहत, डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है. मझगांव डॉक मुख्य रूप से रक्षा विभाग के लिए वारशिप और सबमैरिन के निर्माण और मरम्मत में है. इसके अलावा कमर्शियल क्लाइंट के लिए अन्य प्रकार के जहाजों यानी मालवाहक जहाजों, बहुउद्देशीय सपोर्ट वेसेल्स, टग, ड्रेजर, पानी के टैंकर आदि के निर्माण और मरम्मत में लगा हुआ है. मझगांव डॉक की बात करें तो यह अपने क्षेत्र में डोमिनेंट पोजिशन पर है. कंपनी का कारोबार अच्छा है और इसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है.

UTI AMC का आईपीओ निवेश के लिए 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला था. आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला. बोली लगाने के आखिर दिन तक UTI AMC का IPO 2.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था. कंपनी का लक्ष्य IPO से 2160 करोड़ रुपए जुटाने का है.

UTI AMC का प्राइस बैंड 552-554 रुपये रखा गया था. इश्यू का प्रबंधन एक्सिस कैपिटल, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, कोटक इंवेस्टमेंट बैंकिंग और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स करने वाले हैं.

