IPO 2020: मझगांव डॉक 102 गुना सब्सक्राइब, UTI AMC और लिखिता को कैसा मिला निवेशकों का रिस्पांस

IPO Subscription: मझगांव डॉक के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है. यह इश्यू 29 सितंबर को निवेश के लिए खुला था और यह अबतक 102.8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है. इस आईपीओ में आज पैसा लगाने का आखिरी दिन है. पब्लिक इश्यू को 314.6 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं. जबकि इश्यू का आफर साइज 3.06 करोड़ इक्विटी शेयर का था. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी मझगांव डॉक का लक्ष्य आईपीओ से 444 करोड़ रुपये जुटाने का है.

रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्सन की बात करें तो इसके लिए 29.50 गुना बोलियां मिली हैं. वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्सन को 478 गुना बोलियां मिली हैं. वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व पोर्सन को 2.7 गुना बोलियां मिली हैं.

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 135-145 प्रति शेयर तय किया है. कंपनी के शेयरों को बीएसई और एनएसई में लिस्ट कराया जाएगा. यस सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एडलवाइज फाइनेंशियल, आईडीएफसी सेक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल आईपीओ का प्रबंधन करेंगी.

सैमको सिक्योरिटीज की सीनियर एनालिस्ट निराली शाह का कहना है कि मजगांव डॉक की बात करें तो यह अपने क्षेत्र में डोमिनेंट पोजिशन पर हैं. वैल्युएशन के लिहाज से अंडरवैल्यूड हैं. कंपनी का कारोबार अच्छा है और इसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है. हालांकि इसमें कुछ रिस्क भी हैं. कंपनी को आगे कैसे आर्डर मिलते हैं और वह इन्हें कैसे पूरा करती है, इससे ग्रोथ तय होगी. वहीं इंडियन डिफेंस बजट से कंपनी की फंडिंग तय होती है, ऐसे में फंडिंग में डिले होने का डर होता है. निवेश के लिहाज से देखें तो मझगांव में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया जा सकता है.

यूटीआई एएमसी को भी निवेशकों बेहतर रिस्पांका स मिल रहा है. 552-554 रुपये का प्राइस बैंड वाले इस इश्यू में आज निवेश का आखिरी दिन है. आज अबतक यह 1.54 गुना सब्सक्राइब हो चुका है. इस इश्यू को लेकर ​एक्सपर्ट ने ज्यादा भरोसा जताया था. हालांकि निवेयाकों ने मझगांव पर ज्यादा भरोसा किया है. यूटीआई एएमसी को 4.21 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोली मिली है, जबकि आफर साइज 2.73 का था.

रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्सन से 1.82 गुना सब्सक्रिप्सन मिला है. इम्प्लॉई के लिए रिजर्व पोर्सन को 1.02 गुना बोलियां मिली हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की ओर से 1.77 गुना बोली मिली है. इश्यू का प्रबंधन एक्सिस कैपिटल, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, कोटक इंवेस्टमेंट बैंकिंग और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स करने वाले हैं.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल के अनुसार UTI AMC का वैल्युएशन आकर्षक है. प्राइस बैंड 552-554 रुपये पर यूटीआई एएमसी अपनी पियर कंपनियों की तुलना में डिस्काउंट पर दिख रहा है. निवेशक इस पर दांव लगा सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का कारोबार म्यूचुअल फंड से जुड़ा है. ऐसे में इनफ्लो पर किसी एडवर्स इंपैक्ट से ओवरआल रेवेन्यू पर असर हो सकता है.

हैदराबाद की तेल एवं गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता कंपनी लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ भी शानदार रिस्पांस मिला है. आईपीओ के लिए प्रति शेयर प्राइस बैंड 117 से 120 रुपये तय किया गया है. यह आईपीओ आज अंतिम दिन 6.4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है. रिटेल पार्सन 16 गुना सब्सक्राइब हुआ है. इस आईपीओ में भी निवेश का आखिरी दिन है. कंपनी का लक्ष्य इस आईपीओ के जरिए 61.20 करोड़ रुपये जुटाना है. यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू की बुक रनिंग लीड मैनेजर है.

कंपनी को पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने और उनसे संबंधित सुविधाओं के निर्माण तथा भारत की अग्रणी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ऑपरेशन और मेन्टिनेंस सेवाएं देने का दो दशक से ज्यादा अनुभव है. कंपनी की परियोजनाओं का विस्तार भारत के 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है. 31 जुलाई 2020 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 663 करोड़ रुपये का था. वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का मुनाफा 19.87 करोड़ रुपये रहा था.

