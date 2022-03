Maruti, Tata Motors, M&M, AL जैसे शेयर करेंगे आउटपरफॉर्म! लंबे समय से दबाव झेल रहे ऑटो सेक्टर पर ब्रोकरेज की राय

पिछले कुछ सालों से ऑटोमोबाइल सेक्टर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यह लंबे समय से अंडरपरफॉर्मर रहा है.

ऑटोमोबाइल सेक्टर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी का अहम हिस्सा है. (image: pixabay)

Automobile Sector: ऑटोमोबाइल सेक्टर डोमेस्टिक मैन्युुैक्चरिंग इकोनॉमी का अहम हिस्सा है. हालांकि, पिछले कुछ सालों से सेक्टर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें CV स्पेस के लिए रिवाइज्ड एक्सल लोड नॉर्म, नए वाहन की खरीद के समय अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, BS-IV से BS-VI में एमिशन नॉर्म में बदलाव, कोविड -19 के कारण वॉल्यूम में डिसरप्सन, एनर्जी की कीमतों में तेजी, सेमीकंडक्टर चिप की कमी और हाल ही में कमोडिटी महंगाई में बढ़ोतरी. हालांकि एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस को यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डिमांड रिकवरी और मौजूदा निगेटिव फैक्टर्स के हल्का पड़ने से लंबे समय से अंडरपरफॉर्मर रहे इस सेक्टर में रिकवरी देखने को मिलेगी. ब्रोकरेज हाउस ने कुछ चुनिंदा शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि हाल फिलहाल में वाहनों की कीमतों में हाई डबल डिजिट में बढ़ोतरी हुई है. इससे घरेलू बिक्री में FY19 के पीक की तुलना में 30 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है. ब्रोकरेज का कहना है कि पिछले साल के अंत तक सेक्टर में एक बार स्टेबिलिटी आते दिखी थी, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन ने चिंता बढ़ा दी. इससे कमोडिटी की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई, सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ी है. चिप की कमी एक बार फिर सामने आ रही है. ऐसे में सेक्टर पर नियर टर्म में दबाव रहेगा. ब्रोकरेज हाउस ने सेक्टर के आय के अनुमान में 8-10 फीसदी कटौती की है. लेकिन आने वाले दिनों में M&M, Tata Motors और Ashok Leyland में तेजी का अनुमान जताया है. ICICI सिक्योरिटीज के पसंदीदा शेयर, रेटिंग और टारगेट Maruti Suzuki: Hold, 7750 रुपये

Tata Motors: Buy, 550 रुपये

M&M: Buy, 1045 रुपये

Bajaj Auto: Hold, 3370 रुपये

Hero MotoCorp: Hold, 2515 रुपये

Ashok Leyland: Buy, 140 रुपये

Eicher Motors: Hold, 2535 रुपये

Escorts: Hold, 2050 रुपये ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ने एक बार फिर आटो सेक्टर पर दबाव बढ़ाया है. कमोडिटी इनफ्लेशन, क्रूड की हाई कीमतें, सप्लाई चेन में परेशानी सेक्टर के लिए निगेटिव फैक्टर हैं. 2HCY21 के एवरेज से कमोडिटी कीमतें 48 फीसदी तक बढ़ा है. Aluminum (+48%), Palladium (+38%), Rhodium (+35%), Platinum (+13%), Rubber (+28%) और Copper (+15%) महंगा हुआ है. ब्रोकरेज हाउस ने OEMs के लिए FY23E EPS में कटौती की है. यह कटौती का अनुमान Ashok Leyland (-19%), Tata Motors (-14%), TVSL/HMCL/MSIL (-12% सभी के) है. आटो कंपोनेंट की बात करें तो ब्रोकरेज ने FY23E EPS अनुमान में CEAT (-32%), MSS/APTY (-20% each), MRF (-15%), ENDU (-12%) और EXID/BHFC (-11% दोनों के लिए) कटौती की है. हालांकि ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY23E के बाद से सेक्टर में मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है. FY23E में 2W, PV, LCV, M&HCV और ट्रैक्टर सेग्मेंट में ग्रोथ 12%, 21%, 27%, 31%, -10% रह सकती है. टॉप पिक्स: Maruti Suzuki, Ashok Leyland, Bharat Forge, Apollo Tyres (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.