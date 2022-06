Maruti, Tata Motors, AL, Escorts समेत ये ऑटो शेयर दिखाएंगे दम! डिमांड रिकवरी से सेक्टर में आएगी ग्रोथ

ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के चलते अभी भी बिक्री पर असर है. लेकिन डिमांड रिकवरी और आगे चिप की समस्या कम होने से सेक्टर का आउटलुक बेहतर दिख रहा है.

लंबे समय से अंडरपरफॉर्मर रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर से अब बेहतर संकेत मिल रहे हैं. (File)

Best Auto Stocks to Buy: लंबे समय से अंडरपरफॉर्मर रहे ऑटो सेक्टर से अब बेहतर संकेत मिल रहे हैं. हालांकि अभी भी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के चलते अभी बिक्री पर असर है. लेकिन डिमांड रिकवरी और आगे चिप की समस्या कम होने से सेक्टर का आउटलुक बेहतर दिख रहा है. ब्रोकरेज हाउस ऑटो सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं और उनका मानना है कि कोविड 19 के बाद से सेक्टर खासतौर से फोर व्हीलर्स में डिमांड मजबूत है. वहीं कमर्शियल व्हीकल सेग्मेंट में सस्टेनेबल डिमांड है. बस और लाइट कमर्शियल व्हीकल की भी मांग बढ़ रही है. प्रोडक्शन और डिस्पैच में सुधार देखने को मिल रहा है. ब्रोकरेज का कहना है कि ऑटो कंपनियों की बैलेंसशीट बेहतर हो रही है. Maruti, Tata Motors, AL, Escorts समेत कुछ शेयर आगे आउटपरफॉर्म कर सकते हैं. महंगाई और ऊंची ब्याज दरें: इक्विटी में आपके निवेश पर क्या होगा असर? चेक करें बाजार का रिटर्न चार्ट प्राइवेट व्हीकल सेग्मेंट को बूस्ट ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ऑटो सेक्टर में सेमी कंडक्टर की सप्लाई का कंसर्न रहा है. लेकिन जैसे जैसे यह दिक्कत कम होगी प्राइवेट व्हीकल सेग्मेंट को बूस्ट मिलेगा. कमर्शियल व्हीकल सेग्मेंट में डिमांड बनी हुई है. धीरे धीरे टू व्हीलर्स सेग्मेंट में भी रिकवरी देखने को मिल रही है. हालांकि अभी फोर व्हीलर्स सेग्मेंट में टू व्हीलर्स की तुलना में डिमांड बेहतर है. सेक्टर में फोर व्हीलर्स सेग्मेंट में हेल्दी प्रतियोगिता भी देखने को मिल रही है. ब्रोकरेज का कहना है कि डिमांड रिकवरी की संभावना बेहतर है, कंपनियों की बैलेंसशीट मजबूत होने लगी है. मजबूत प्रतियोगिता का भी सेक्टर को फायदा मिल रहा है. ब्रोकरेज ने अपनी टॉप पिक्स में Maruti Suzuki, Ashok Leyland, Bharat Forge, Apollo Tyres के अलावा ग्लोबल PV साइकिल के चलते Tata Motors को चुना है. Maruti Suzuki: Buy, 10,000 रुपये

M&M: Buy, 1150 रुपये

Tata Motors: Buy, 485 रुपये

Ashok Leyland: Buy, 170 रुपये

Escorts: Neutral, 1740 रुपये

Bajaj Auto: Neutral, 3900 रुपये

Hero MotoCorp: Buy, 3000 रुपये

TVS Motor: Neutral, 650 रुपये

Eicher Motors: Buy, 2900 रुपये

Bharat Forge: Buy, 865 रुपये

Apollo Tyres: Buy, 265 रुपये

CEAT: Buy, 1275 रुपये (सलाह: मोतीलाल ओसवाल) वॉल्यूम में तिमाही आधार पर ग्रोथ ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि मई 2022 में वॉल्यूम में तिमाही आधार पर ग्रोथ देखने को मिली है. वहीं मैरिज सीजन के चलते टू व्हीलर्स वॉल्यूम को भी सपोर्ट मिल रहा है. वहीं प्रोडक्शन और डिस्पैच में सुधार के चलते PV वॉल्यूम भी बेहतर हुआ है. बस और लाइट कमर्शियल व्हीकल में बेहतर डिमांड के चलते CV वॉल्यूम बढ़ा है. जबकि हायर बेस के चलते ट्रैक्टर वॉल्यूम कमजोर रहा है. ब्रोकरेज हाउस सेक्टर को पॉजिटिव है. ब्रोकरेज का मानना है कि FY23 में CVs वॉल्यूम ग्रोथ 20 फीसदी, PVs वॉल्यूम ग्रोथ 20 फीसदी, 2Ws वॉल्यूम ग्रोथ 11 फीसदी और ट्रैक्टर वॉल्यूम ग्रोथ 4 ब्रोकरेज ने अपनी टॉप पिक्स में Tata Motors, Maruti Suzuki, Escorts, Motherson Sumi और MNDA को शामिल किया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.