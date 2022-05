Maruti Suzuki: दमदार नतीजों के बाद भी शेयर फिसला, क्या करें निवेशक? Buy, Sell या Hold

Maruti Suzuki के लिए मार्च तिमाही बेहतर रही है. कंपनी का मुनाफा 51 फीसदी बढ़कर करोड़ रुपये रहा है. हालांकि चिप की कमी के चलते वॉल्यूम कुछ कमजोर रहा.

Maruti Suzuki के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद आज कमजोरी देखने को मिल रही है. (File)

Maruti Suzuki के शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में शेयर 2 फीसदी से ज्यादा फिसलकर 7544 रुपये के भाव तक आ गया. जबकि शुक्रवार को यह 7718 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी के लिए मार्च तिमाही बेहतर रही है. कंपनी का मुनाफा 51 फीसदी बढ़कर करोड़ रुपये रहा है. हालांकि चिप की कमी के चलते वॉल्यूम कुछ कमजोर रहा. फिलहाल ब्रोकरेज हाउस Maruti के शेयर को लेकर बुलिश हैं और निवेश की सलाह दे रहे हें. उनका मानना है कि कंपनी का मार्जिन पहले से बेहतर हुआ है. EBITDA में भी ग्रोथ देखने को मिली है. कंपनइ इ स पोजिशन में है कि आगे अपना मार्केट शेयर और बढ़ा सके. Maruti Suzuki को किन बातों का मिलेगा फायदा ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि Maruti Suzuki के लिए 4QFY22 मजबूत रहा है. मजबूत डिमांड और फेवरेबल प्रोडक्ट लाइफसाइकिल का फायदा कंपनी को मिल रहा है. कंपनी आगे मार्केट शेयर बढ़ाने की पोजिशन में है. 2HFY23 में मार्केट शेयर और मार्जिन दोनों में रिकवरी की उम्मीद है. प्राइस हाइक, कास्ट कटिंग, लोअर डिस्काउंट, प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मिक्स और सप्लाई में रिकवरी का फायदा कंपनी को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी ने हाल में कुछ नए लॉन्च किए हैं और आगे भी कुछ नए मॉडल पाइलाइन में हैं. Baleno, Celerio और XL6 जैसी नई लॉन्चिंग से कंपनी को अपना आर्डरबुक बढ़ाने में मदद मिलेगी. हालांकि चिप शॉर्टेज एक दिक्कत है, जिससे कंपनी के वॉल्यूम पर असर पड़ा है. FY23 के लिए भी यह एक रिस्क प्वॉइंट है. ब्रोकरेज हाउस ने FY23E/FY24E के लिए EPS का अनुमान 7%/3% बढ़ाया है. वहीं शेयर में निवेश की सलाह देते हुए 10,000 रुपये का टारगेट रखा है. EBITDA मार्जिन में सुधार ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने Maruti Suzuki के शेयर में निवेश की सलाह देते हुए टारगेट 10250 रुपये का दिया है. पहले ब्रोकरेज का शेयर पर टारगेट 7200 रुपये का था. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के EBITDA में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है. EBITDA मार्जिन पहले से बेहतर हुआ है. आगे कंपनी के साथ ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं. ब्रोकरेज हाउस UBS ने 10,000 रुपये के टारगेट के साथ शेयर में निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहा है. ब्रोकरेज हाउस Citi ने 10700 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि प्रोडक्ट डिमांड मजबूत बनी हुई है. कंपनी का नई लॉन्चिंग पर फोकस है, जिसका फायदा आगे मिलेगा. हालांकि सेमीकंडक्टर की कमी एक रिस्क है. Maruti Suzuki Q4 Results Maruti Suzuki का मुनाफा सालाना आधार पर 51.14 फीसदी बढ़कर 1875.8 करोड़ रुपये रहा है. इस दौरान रेवेन्यू 26,749.2 करोड़ रुपये रहा. हालांकि कंपनी के गाड़ियों की बिक्री 0.7 फीसदी गिरकर 4,88,830 यूनिट्स रही. मार्च तिमाही में कंपनी ने 68,454 गाड़ियां निर्यात कीं. वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 11.6 फीसदी घटा है. वित्त वर्ष 2022 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 70,372 करोड़ रुपये से बढ़कर 88,329.8 करोड़ रुपये हो गया. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.