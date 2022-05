Stocks in News: Maruti, BoB, Tech Mahindra समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 16 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (iamge: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 16 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bank of Baroda, Tech Mahindra, Maruti Suzuki, Avenue Supermarts, Eicher Motors, Alkem Laboratories, Nazara Technologies, Bharat Forge, Raymond, MCX India, Ami Organics, Century Plyboards, Dodla Dairy, Fino Payments Bank, Glaxosmithkline Pharma, Greenply Industries, RateGain Travel Tech, Raymond, Shankara Building Products, Uttam Sugar Mills, VIP Industries जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Bharat Forge, Raymond आज यानी 16 मई को Bharat Forge और Raymond अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रहे हैं. वहीं इनके अलावा MCX India, Ami Organics, Century Plyboards, Dodla Dairy, Fino Payments Bank, Glaxosmithkline Pharma, Greenply Industries, Nava Bharat Ventures, RateGain Travel Technologies, Raymond, Shankara Building Products, Uttam Sugar Mills और VIP Industries के भी नतीजे आएंगे. Bank of Baroda Bank of Baroda सालाना आधार पर घाटे से अब मुनाफे में आ गया है. मार्च तिमाही में बैंक को 1778.77 करोउ़ का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक को 1046.5 करोड़ का घाटा हुआ था. तिमाही आधार पर बैंक का मुनाफा 19 फीसदी कम रहा है. बैंक का नेट इंटरेसट इनकम सालाना आधार पर 21.2 फीसदी बढ़कर 8612 करोउ़ रुपये रहा है. Tech Mahindra Tech Mahindra का मुनाफा मार्च तिमाही में 1506 करोड़ रुपये रहा है. यह तिमाही आधार पर 10 फीसदी ज्यादा है. तिमाही आणार पर बैंक का रेवेन्यू 5.8 फीसदी बढ़कर 12,116 करोड़ रुपये रहा. मार्च तिमाही में कंपनी को 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा डील हासिल हुई है. Maruti Suzuki Maruti Suzuki India ने अपने प्रस्तावित संयंत्र के लिए हरियाणा में 800 एकड़ साइट के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी है. पहले चरण में कंपनी की 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना है. सालाना 2.5 लाख वाहनों की निर्माण क्षमता वाला पहला संयंत्र 2025 तक चालू होने की उम्मीद है. Avenue Supermarts Avenue Supermarts का मुनाफा मार्च तिमाही में 427 करोड़ रुपये रहा है. यह सालाना आधार पर 3 फीसदी ज्यादा है लेकिन तिमाही आधार पर 22 फीसदी कम है. कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 5 फीसदी गिरकर 8787 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि सालाना आधार पर यह 19 फीसदी ज्यादा है. Eicher Motors Eicher Motors का मुनाफा सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़कर 610 करोड़ रुपये रहा है. वहीं रेवेन्यू सालाना आधार पर 9 फीसदी बढ़कर 3190 करोड़ रुपये रहा. Alkem Laboratories Alkem Laboratories ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि मेडिसिन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (MHRA) ने अपने तलोजा प्लांट में कोई महत्वपूर्ण या प्रमुख अवलोकन नहीं किया है. कंपनी ने कहा कि MHRA ने अपना निरीक्षण बंद कर दिया है. Nazara Technologies Nazara Technologies का मार्च तिमाही में मुनाफा तिमाही आधार पर 71 फीसदी घटकर 4.90 करोड़ रह गया. वहीं रेवेन्यू 6 फीसदी घटकर 175.10 करोड़ रहा. कंपनी ने शेयरधारकों को 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देने का एलान किया है.

