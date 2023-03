Stocks in News: एक्‍शन में रहेंगे Maruti, Adani Power, BEL, Vedanta समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 24 मार्च 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Maruti, Adani Power, Infosys, Vedanta, BEL, LIC, HAL, Lupin, RVNL, IDFC, Tata Steel, Asian Energy Services, Himadri Speciality Chemical, Indiabulls Housing Finance, Petronet LNG, Shreyas Shipping & Logistics, Jayshree Chemicals जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. Maruti मारुति सुजुकी इंडिया के वाहनों के दाम अप्रैल से बढ़ने वाले हैं. कंपनी ने कहा कि रेगुलेटरी जरूरतों और महंगाई के असर को आंशिक रूप से कम करने के लिए उसे कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है. हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि कीमतों में इजाफा कितना होगा. मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि कुल महंगाई और रेगुलेटरी जरूरतों की वजह से उसे लागत दबाव का लगातार सामना करना पड़ रहा है. कंपनी लागत को घटाने के हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन मूल्य वृद्धि का कुछ भार ग्राहकों पर डालने पर वह मजबूर है. Adani Power अडानी पावर ने अपनी पूर्ण अनुषंगी सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लि. में 100 फीसदी हिस्सेदारी अडानी कॉनेक्स प्राइवेट लि. (एसीएक्स) को 1,556.5 करोड़ रुपये के उपक्रम मूल्य पर बेच दी है. अडानी पावर ने कहा कि प्रस्तावित सौदे से जुड़े पक्षों ने शेयर खरीद समझौता किया और सौदे को पूरा किया. इससे पहले, नवंबर में अडानी पावर ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी सपोर्ट प्रॉपर्टीज में 100 फीसदी हिस्सेदारी अडानी कॉनेक्स प्राइवेट लि. को बेचने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे. Infosys सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस ने अपने निदेशक मंडल से किरण मजूमदार शॉ की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है. यह आदेश 22 मार्च, 2023 को शॉ का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रभावी हो गया. एक बयान के अनुसार, इन्फोसिस के बोर्ड ने प्रमुख स्वतंत्र निदेशक पद के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर 23 मार्च से डी सुंदरम को चुना है. मजूमदार शॉ 2014 में इन्फोसिस बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक चुनी गई थीं और 2018 में वह प्रमुख स्वतंत्र निदेशक चुनी गईं. Vedanta वेदांता लिमिटेड ने कंपनी की हिस्सेदारी बेचने संबंधी खबरों को गलत और आधारहीन बताया है. एक रिपोर्ट में कहा गया था कि खनन उद्यमी अनिल अग्रवाल वेदांता में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं और कंपनी की 5 फीसदी से कम हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रहे हैं. कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार वेदांता लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने की खबर गलत और बेबुनियाद है. BEL रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) के साथ 3,700 करोड़ रुपये के दो अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं. ये अनुबंध राडार और रिसीवर के लिये है. इससे भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता मजबूत होगी. वायुसेना ने एक बयान में कहा कि 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का पहला अनुबंध मध्यम शक्ति वाले राडार (एमपीआर) ‘अरुधरा’ की आपूर्ति के लिये है. दूसरा, लगभग 950 करोड़ रुपये का ऑर्डर 129 डीआर-118 राडार चेतावनी रिसीवर (आरडब्ल्यूआर) के लिये है. LIC सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों की खोज करने वाले वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के चेयरमैन पद के लिए सिद्धार्थ मोहंती का नाम तय किया है. दिशानिर्देशों के अनुसार एलआईसी के चेयरमैन का चयन चार प्रबंध निदेशकों में से किया गया है. ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि चारों उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर 23 मार्च को उनका साक्षात्कार करने के बाद एफएसआईबी ने एलआईसी के लिए चेयरमैन पद के लिए सिद्धार्थ मोहंती को चुना है. सिद्धार्थ इस समय एलआईसी के प्रबंध निदेशक और कार्यवाहक चेयरमैन हैं. HAL वित्त मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) की बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर लगातार अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर ‘ग्रीन शू’ विकल्प इस्तेमाल करने का फैसला किया है. रक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एचएएल के ओएफएस को पहले दिन ही 4.5 गुना अभिदान मिल गया है. खुदरा निवेशकों को आज बोली लगाने का मौका मिलेगा. ओएफएस में 1.75 प्रतिशत या 58.51 लाख शेयरों की पेशकश की गई है. वर्तमान में, सरकार की एचएएल में 75.15 फीसदी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Follow us on facebook

twitter