ये फार्मा स्टॉक इस साल 26% हुआ कमजोर, अब दे सकता है 78% रिटर्न, 50 रु से कम है कीमत

Marksans Pharma हायर मार्जिन सॉफ्ट जेल्स और OTC पर फोकस करते हुए यूएस और यूके जैसे प्रमुख रेगुलेटेड मार्केट पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

निवेश के लिए किसी फार्मा शेयर की तलाश में हैं तो Marksans Pharma पर नजर रख सकते हैं. (image: pixabay)

Stock Tips: अगर निवेश के लिए किसी फार्मा शेयर की तलाश में हैं तो Marksans Pharma पर नजर रख सकते हैं. शेयर में इस साल के शुरू से ही दबाव देखने को मिला है. इस साल इसमें 26 फीसदी गिरावट आ चुकी है और रिकॉर्ड हाई के आधे भाव पर आ गया है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में मौजूदा भाव से निवेश की सलाह दी है और टारगेट 80 रुपये का दिया है. यानी इसमें 78 फीसदी तेजी का अनुमान है. कंपनी का रेवेन्यू मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 27 फीसदी बढ़ा है, जबकि तिमाही आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में 240 bps ग्रोथ रही है. LIC का शेयर 740 रु से भी नीचे, IPO प्राइस से 22% टूटा, क्या मौजूदा भाव निवेश के लिए आकर्षक? रेगुलेटेड मार्केट पर फोकस ब्रोकरेज हाउस अरिहंत कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी हायर मार्जिन सॉफ्ट जेल्स और OTC पर फोकस करते हुए यूएस और यूके जैसे प्रमुख रेगुलेटेड मार्केट पर ध्यान केंद्रित कर रही है. साथ ही, कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट, ANDAs के अधिग्रहण, प्रोडक्ट लाइसेंस और क्षमता विस्तार के माध्यम से इनआर्गेनिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगी. वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में कास्ट इनफ्लेशन के कारण मार्जिन का दबाव था. हालांकि, इसके मौजूदा स्तरों के आसपास स्थिर होने की उम्मीद है. बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस देने से कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन आगे जाकर बढ़ सकता है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 80 रुपये का दिया है. पहले शेयर के लिए टारगेट 86 रुपये का था. कंपनी के बारे में Marksans Pharma जेनेरिक फार्मास्युटिकल्स के रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में काम करती है. कंपनी का मुख्य फोकस एरिया ओवर द काउंटर (OTC) और प्रेसक्रिप्सन (Rx) ड्रग्स है. FY22 में कुल रेवेन्यू में OTC का योगदान 68.6 फीसदी और प्रेसिक्रिप्सन का योगदान 31.4 फीसदी रहा है. कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सुविधा गोवा, UK और USA में है. कंपनी का 95 फीसदी रेवेन्यू रेगुलेटेड मार्केट से आता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

