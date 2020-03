कोरोना का खौफ! सुनसान होने लगी गलियां, बाजार बंद करने पर क्या बोले ट्रेडर्स

व्यापारिक समुदाय के शीर्ष संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के डर ने बाजारों को जकड़ लिया है. सभी क्षेत्रों के लोग इसके प्रभाव को महसूस करने लगे हैं. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल का कहना है कि कोरोना से घबराहट और भय के कारण ग्राहकों का बाजारों में आना जाना बेहद कम हो गया है.

उन्होंने बताया है कि दिल्ली देश में व्यापार के वितरण का सबसे बड़ा केंद्र है. अन्य राज्यों के लगभग 5 लाख व्यापारी अपने सामानों की खरीद के लिए रोजाना दिल्ली आते हैं. 5 लाख की यह संख्या अब गिरकर लगभग एक लाख हो गई है और दूसरी तरफ उपभोक्ता भी बाजारों में जाने से बच रहा है. एक अनुमान के अनुसार उपभोक्ताओं के बाजारों में न आने के कारण लगभग 30% कारोबार अभी तक प्रभावित हुआ है.

कैट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी भी ट्रेड एसोसिएशन ने बाजारों को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है. कैट का यह स्पष्टीकरण कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में बाजारों को बंद किए जाने की विभिन्न अफवाहों के चलते आया है. कैट के मुताबिक, देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार ने अनेक स्तरों पर विभिन्न कारगर कदम उठाए हैं और इसलिए सरकार, अन्य एजेंसियों और दिल्ली सहित देश भर के व्यापारियों से बातचीत के बाद ही इस बारे में कोई अंतिम निर्णय होगा. कैट दिल्ली सहित प्रत्येक राज्य के व्यापारी नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है. अगर सरकार ही अपनी ओर से कोई निर्णय लेती है तो व्यापारी उस निर्णय का पालन करेंगे.

भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी नेता बाजारों को बंद करने का निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करेंगे. व्यापारियों की दुकानें देश के 130 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फर्स्ट प्वॉइंट कॉन्टैक्ट हैं. देश में लगभग 7 करोड़ व्यापारी हैं, जो लगभग 45 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं. अकेले दिल्ली में लगभग 15 लाख छोटे बड़े व्यापारी हैं, जो दिल्ली की 1.25 करोड़ की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं. बाजारों को बंद करने का निर्णय काफी बड़ा है, जिस पर सभी लोगों से और सरकार से बातचीत करके ही कोई निर्णय लिया जा सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि बाजारों को बंद करना एकमात्र समाधान नहीं है जब तक कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों की बिक्री पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा वितरित माल में संक्रमण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. यहां तक कि ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉय भी दिन में अनेक अनजान जगहों पर जाते हैं ताकि ज्यादातर लोगों तक सामान पहुंचाया जा सके. इस दृष्टि से किसी को पता ही नहीं लग सकता कि वे कब किसी वायरस से पीड़ित हो गए. इसलिए ई-कॉमर्स बिक्री को बंद करना समय की आवश्यकता है.

आगे कहा कि अभी तक व्यापारियों की आपूर्ति श्रृंखला में किसी सामग्री की कोई कमी नहीं है क्योंकि अधिकांश आयातक और देशभर के व्यापारी आमतौर पर 45-60 दिनों का बफर स्टॉक रखते हैं. इसलिए आपूर्ति श्रृंखला में सामान पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यह आशा है कि अगले 15-20 दिनों के लिए आपूर्ति श्रृंखला माल देने में सक्षम होगी. कोई भी असर आपूर्ति श्रंखला में केवल 15 दिनों बाद देखा जा सकेगा.

भरतिया और खंडेलवाल ने यह भी कहा कि चीन पर निर्भरता के कारण घरेलू व्यापार और उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चीन में फरवरी और मार्च में उत्पादन को 85% से 90% का नुकसान हुआ है. यह कुल मिलाकर तय उत्पादन का लगभग 80% नुकसान है. चूंकि भारत मूल रूप से चीन पर तीन पहलुओं से निर्भर रहता है, जैसे तैयार माल के आयात, तैयार माल को बनाने के लिए कच्चा माल और असेंबली यूनिट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता. इसलिए चीन में उत्पादन हानि निश्चित रूप से हमारे घरेलू व्यापार और छोटे उद्योग को प्रभावित करने वाली है.

