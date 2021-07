Nilesh Shah: नीलेश शाह को क्यों लगता है अभी और ऊपर जाएगा बाजार, जानिए किन सेक्टर्स में उन्हें दिख रहा है मुनाफा

Kotak Mahindra AMC MD Nilesh Shah: देश के दिग्गज फंड मैनेजरों की नजर में भारतीय शेयर बाजार में अभी काफी दम है. कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह (Nilesh Shah) का कहना है कि कोविड-19 की दिक्कतों से उबरने के बाद कॉरपोरेट सेक्टर का बढ़ा मुनाफा शेयर बाजार को लंबी अवधि में काफी रफ्तार दे सकता है. उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में रियल एस्टेट, औद्योगिक, डिजिटलाइजेशन सेक्टर का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा.

इक्विटी मार्केट आउटलुक पर एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI)के एक वेबिनार में कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने कहा कि शेयर बाजार फिलहाल कॉरपोरेट सेक्टर के मुनाफे पर निर्भर है. पिछले साल जून तिमाही में कॉरपोरेट सेक्टर का मुनाफा 32 हजार करोड़ रुपये का था जो इस साल मार्च में खत्म हुई तिमाही में बढ़ कर 2,10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है. स्टॉक मार्केट मौजूदा दिक्कतों पर ध्यान नहीं दे रहा है. उसकी नजर लंबी अवधि के कॉरपोरेट सेक्टर के मुनाफे पर है.

उन्होंने कहा कि इस वक्त शेयर बाजार को रफ्तार देने वाली कई चीजें मौजूद हैं. सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने रफ्तार पकड़ ली है और हेल्थकेयर सुविधाओें को बेहतर किया जा रहा है. ब्याज दरें सस्ती हैं और बिजनेस की लागतें भी घटी हैं. रोजगार बढ़ाने के लिए राजकीय प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है. सरकार के ये कदम शेयर मार्केट को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में रियल एस्टेट, औद्योगिक, डिजिटलाइजेशन सेक्टर का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा.

Multi-Currency Account: 30 से अधिक करेंसीज में कर सकेंगे लेन-देन, स्टूडेंट्स और इंवेस्टर्स के लिए इस तरह बेहतर हैं ये अकाउंट्स

नीलेश शाह ने कहा कि भारत का लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेहतर रहने की उम्मीद है. देश हल्की महंगाई दर को मेंटेन रखने की राह पर है. राजकोषीय घाटा स्थिर है और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भी अच्छी है. बैंकिंग सेक्टर में स्थिति अच्छी दिख रही है और फिजिकल और डिजिटल इन्फ्रास्ट्राक्चर की उपलब्धता भी बेहतर है. इस तरह के हालात आगे चल कर शेयर मार्केट को और ऊंचाई देंगे.

ANMI के अल्टरनेट प्रेसिडेंट कमलेश शाह ने कहा कि देश इस वक्त एक नाजुक वक्त से गुजर रहा है. एक तरफ यह कोविड-19 से लड़ रहा है लेकिन दूसरी ओर शेयर बाजार अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया है. बाजार में रिटेल निवेशकों की एंट्री देख कर हम बेहद खुश हैं. इससे पहले इस कैटेगरी के निवेशकों की बाजार में इतनी बड़ी एंट्री कभी नहीं हुई थी.

(Input: PTI)

(स्टोरी में दी गई सलाह संबंधित एक्सपर्ट्स की राय है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इसमें दी गई निवेश सलाह की जिम्मेदारी नहीं लेता है. निवेश के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.