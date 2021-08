Market Outlook For This Week: सोमवार की तेजी के बाद क्या इस हफ्ते 16,000 का आंकड़ा पार करेगा Nifty, जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Share Market Outlook For This Week: इस महीने के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 2 अगस्त को सेंसेक्स (BSE Sensex) और निफ्टी (Nifty 50) में 0.70 फीसदी से अधिक की तेजी रही. बाजार को आईटी और रियल्टी स्टॉक्स का अच्छा सपोर्ट मिला. सेंसेक्स और निफ्टी पर सबसे अधिक तेजी बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पसंदीदा शेयर टाइटन में रही.

सोमवार को कारोबार खत्म होने के समय सेंसेक्स 363.79 अंकों की तेजी के साथ 52,950.63 पर और निफ्टी 122.10 अंकों की बढ़त के साथ 15,885.15 पर बंद हुआ. यानी Nifty 50 अब 16,000 के आंकड़े से कुछ ही दूर रह गया है. ऐसे में यह सवाल सबके मन में है कि क्या इस हफ्ते बाजार यह मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लेगा? आइए जानते हैं कि बाजार के जानकार इस बारे में क्या बता रहे हैं.

दीपक जसानी के मुताबिक, निफ्टी ने हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ ज्यादा एडवांस-डिक्लाइन रेश्यो पर की है. अगले कुछ दिनों में भी इसमें मजबूती बने रहने की उम्मीद है और निफ्टी 15817-15962 के बैंड में रह सकता है.

विनोद नायर ने कहा कि ग्लोबल सेंटिमेंट, घरेलू सेक्टर्स जैसे रियल्टी, ऑटो, आईटी और कैमिकल ने भारतीय बाजार को तेजी दी है. जुलाई में वाहनों की बिक्री में रिकवरी आई है और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन ने इन सेक्टर्स को मदद की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज की मदद से वैश्विक बाजारों ने इस महीने की शुरुआत मजबूत आधार के साथ की है.

सिंगरे के मुताबिक, निफ्टी 15815-15750 जोन के करीब रह सकता है और रसिस्टेंस 15920-16000 के आंकड़े पर है.

शाह के मुताबिक, निफ्टी के लिए सपोर्ट 15750 पर है. अगर निफ्टी 15960 के ऊपर चला जाता है, तो बाजार 16200-16300 तक जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह आने वाले दो महीनों में निफ्टी में खरीदारी का सबसे अवसर हो सकता है.

च्वॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बांगड़िया के मुताबिक, निफ्टी को 15750 के स्तर का सपोर्ट है, जबकि 15960 लेवल पर रेसिस्टेंस है.

(Story: Kshitij Bhargava)

