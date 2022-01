Stocks in Focus: Paytm-Airtel समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे के लिए एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं ये स्टॉक्स

Stocks in Focus: कारोबार के दौरान आज फ्यूचर रिटेल, भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और पेटीएम समेत कई शेयरों पर फोकस रहेगा.

कारोबार के दौरान आज भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया, रिलायंस, पेटीएम, रेलटेल, डीमार्ट और 5पैसाकैपिटल समेत कई शेयरों पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Market Outlook: नए साल में अधिकतर कारोबारी दिन तेजी का माहौल रहा और सोमवार को सेंसेक्स व निफ्टी फिर मजबूत हुए. सोमवार को दोनों घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स व निफ्टी 1 फीसदी से अधिक मजबूत हुए और मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि मामूली कमजोरी के बाद फिर मार्केट में तेजी लौटी है जो बनी रह सकती है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक एक हफ्ते में निफ्टी 18200/18350 तक पहुंच सकता है. निफ्टी को 17870 के लेवल पर तात्कालिक सपोर्ट मिल रहा है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो कारोबार के दौरान आज फ्यूचर रिटेल, भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया, रिलायंस, पेटीएम, रेलटेल, डीमार्ट और 5पैसाकैपिटल समेत कई शेयरों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर आज रहेगा फोकस

Future Retail: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है. हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल के खिलाफ शुरू आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है. हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल के खिलाफ शुरू आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है. Bharti Airtel, Voda-Idea, RIL: चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर 2021 में टेलीकॉम कंपनियों का सकल राजस्व सालाना आधार पर 1.36 घटकर महज 67300 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि दूरसंचार नियामक ट्राई के मुताबिक इस अवधि में

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर 2021 में टेलीकॉम कंपनियों का सकल राजस्व सालाना आधार पर 1.36 घटकर महज 67300 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि दूरसंचार नियामक ट्राई के मुताबिक इस अवधि में टेलीकॉम इंडस्ट्री का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) 17.07 फीसदी बढ़कर 53510 करोड़ रुपये रहा.

Paytm: डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम का लोनबुक दिसंबर 2021 तिमाही में चार गुना से अधिक बढ़ गया. पेटीएम प्लेटफॉर्म पर संख्या और वैल्यू दोनों ही मानकों पर लोन चार गुना से अधिक बढ़ गया.

डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम का लोनबुक दिसंबर 2021 तिमाही में चार गुना से अधिक बढ़ गया. पेटीएम प्लेटफॉर्म पर संख्या और वैल्यू दोनों ही मानकों पर लोन चार गुना से अधिक बढ़ गया. RailTel Corporation of India: रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेड-अप शेयर कैपिटल का 17.5 फीसदी डिविडेंड देने का ऐलान किया है. कंपनी करीब 56 करोड़ रुपये का डिविडेंड देगी.

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेड-अप शेयर कैपिटल का 17.5 फीसदी डिविडेंड देने का ऐलान किया है. कंपनी करीब 56 करोड़ रुपये का डिविडेंड देगी. Avenue Supermarts (DMart): हाइपरमार्ट चेन डीमार्ट का अक्टूबर-दिसंबर 2021 में सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 23.62 फीसदी बढ़ा लेकिन इसके कम मार्जिन के चलते निवेशकों का सेंटिमेंट बिगड़ा और एक दिन पहले इसमें बिकवाली का दबाव रहा. Stock Tips: तिमाही नतीजे के बाद फिसले DMart के शेयर, मुनाफे में 24% की उछाल के बावजूद गिरे भाव, एक्सपर्ट्स ने दी ये सलाह 5PaisaCapital: चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही दिसंबर 2021 में कंसालिडिटेड प्रॉफिट एक साल पहले की समान तिमाही में 3.18 करोड़ रुपये से घटकर 0.74 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि इस अवधि में रेवेन्यू 49.56 करोड़ रुपये से बढ़कर 80.05 करोड़ हो गया.

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही दिसंबर 2021 में कंसालिडिटेड प्रॉफिट एक साल पहले की समान तिमाही में 3.18 करोड़ रुपये से घटकर 0.74 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि इस अवधि में रेवेन्यू 49.56 करोड़ रुपये से बढ़कर 80.05 करोड़ हो गया. इन कंपनियों के नतीजे आज: आज डेला कॉर्प, नेशनल स्टैंडर्ड, गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन, राधे डेवलपर्स (इंडिया) समेत कई कंपनियां दिसंबर तिमाही के नतीजों का आज ऐलान करेंगी. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में मैरिको, स्टार और पॉवर ग्रिड पर दांव लगा सकते हैं. MARICO: 498- 504 रुपये की प्राइस रेंज में 524 रुपये के टारगेट प्राइस और 494 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

498- 504 रुपये की प्राइस रेंज में 524 रुपये के टारगेट प्राइस और 494 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. STAR: 444- 448 रुपये की प्राइस रेंज में 440 रुपये का स्टॉप लॉस रख 470 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

444- 448 रुपये की प्राइस रेंज में 440 रुपये का स्टॉप लॉस रख 470 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. POWERGRID: 207- 209 रुपये की प्राइस रेंज में 200 रुपये के टारगेट प्राइस और 211 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.