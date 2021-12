MapmyIndia के IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स, इश्यू के आखिरी दिन 154 गुना सब्सक्राइब

MapmyIndia IPO: डिजिटल मैपिंग कंपनी MapmyIndia की पैरेंट कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स लिमिटेड (CE Info Systems Ltd) के IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. सोमवार को सब्सक्रिप्शन के अंतिम दिन इसे 154.71 गुना सब्सक्राइब किया गया. NSE के अपडेट के अनुसार, इस आईपीओ को 108.98 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोलियां मिलीं है, जबकि ऑफर पर 70.44 लाख शेयर थे. नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी को 424.69 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के हिस्से को 196.36 गुना और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) को 15.20 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है.

मैपमायइंडिया एक डिजिटल मैपिंग कंपनी है जिसके डेटा का इस्तेमाल भारत में एप्पल मैप्स (Apple Maps) में किया जाता है. इसके डेटा का इस्तेमाल इसरो, वित्त मंत्रालय और फेसबुक भी करती है. कंपनी में वैश्विक वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी क्वालकॉम और जापानी डिजिटल मैपिंग फर्म जेनरिन की भी हिस्सेदारी है. इस इश्यू के लिए 1,000-1,033 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था. इसके शेयरों की लिस्टिंग 21 दिसंबर को BSE और NSE पर होने की संभावना है. कंपनी ने एंकर निवेशकों से 312 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

