IPO के लिए MapmyIndia ने दाखिल किए दस्तावेज, ऑफर फॉर सेल होगा पूरा इश्यू

MapmyIndia ने अपने आईपीओ के लिए शुरुआती दस्तावेज यानी DRHP सेबी में दाखिल कर दिए हैं. हालांकि यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा. यानी इसमें कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि इसके प्रमोटर और स्टेकहोल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे. ऑफर फॉर सेल के तहत 75.47 लाख इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे. ऑफर फॉर सेल के तहत रश्मि वर्मा 10.27 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगी. Qualcomm Asia Pacific Pte Ltd 20.26 लाख और Zenrin Co Ltd 10.27 लाख इक्विटी शेयर बेचेगी.

MapMyIndia पहले CE Info Systems के नाम से जानी जाती थी. इसमें ग्लोबल वायरलेस टेक्नॉलोजी कंपनी Qualcomm और जापानी डिजिटल मैपिंग कंपनी जेनरिन ने निवेश किया है. एक्सिस कैपिटल ( Axis Capital), JM Financial, Kotak Mahindra Capital और DAM Capital Advisors इश्यू के लीड मैनेजर हैं. Link Intime India Ltd. इश्यू की रजिस्ट्रार है. देश में MapMyIndia के बेजनेस सेगमेंट में कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है.

MapMyIndia की भागीदारी भारत सरकार के साथ भी है और यह पिछले 25 साल से मैपिंग और संबंधित बिजनेस में सक्रिय है. होंडा और ऐपल इसकी पार्टनर हैं. ऐपल के प्रोडक्ट्स MapMyIndia के मैप का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ ही पेटीएम, मैकडॉनल्ड, REBEL Food, Grofers, Car24 भी MapMyIndia का इस्तेमाल करते हैं. MapMyIndia का बिजनेस मॉडल रॉयल्टी, सब्सक्रिप्शन एन्यूटी पर निर्भर है. यह डिजिटल मैप डेटा, प्लेटफॉर्म, एपीआई और सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करती है. देश की एफएफसीजी कंपनियां, बैंक, टेलीकॉम सर्विसेज कंपनियां MapMyIndia की क्लाइंट हैं.

