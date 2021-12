MapMyIndia के शेयरों की शानदार शुरुआत, निवेशकों को मिला 53% लिस्टिंग गेन, निवेशकों को एक्सपर्ट ने दी ये सलाह

MapMyIndia Listing: ऑनलाइन पोर्टल मैपमायइंडिया की मालिक सीई इंफोसिस्टम के शेयरों की आज शानदार लिस्टिंग हुई.

मैपमायइंडिया के 1040 करोड़ रुपये के आईपीओ को भी निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली थी. (Image- Reuters)

MapMyIndia Listing: ऑनलाइन पोर्टल मैपमायइंडिया की मालिक सीई इंफोसिस्टम (CE Infosystem) के शेयरों की आज (21 दिसंबर) शानदार लिस्टिंग हुई. इसके शेयर 1033 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 53 फीसदी प्रीमियम भाव पर लिस्ट हुए. बीएसई पर इसकी शुरुआत 1581 रुपये से हुई यानी कि आईपीओ निवेशकों को 548 रुपये का मुनाफा. एनएसई पर इसके शेयर 51 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुए. इसका आईपीओ 9-13 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और कंपनी ने इसके लिए 1000-1033 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था. IPO को निवेशकों की मिली थी शानदार प्रतिक्रिया

मैपमायइंडिया के 1040 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली थी. यह आईपीओ 154.71 गुना सब्सक्राइब हुआ था. सबसे अधिक नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NII) के लिए आरक्षित हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था. NII के लिए आरक्षित हिस्सा 425 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए आरक्षित हिस्सा 196 गुना और खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा 15 गुना सब्सक्राइब हुआ था. निवेशकों को एक्सपर्ट ने दी ये सलाह

स्वास्तिक इंवेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीणा का कहना है कि वित्तीय रूप से यह कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और इसका बिजनेस मॉडल लंबे समय तक बने रहने वाला है. यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) का था फिर भी इसने निवेशकों को आकर्षित किया. मीणा के मुताबिक यह कंपनी जिस तरह की तकनीकी पर कारोबार करती है उसके ग्रोथ की बेहतर संभावनाएं हैं. इसके शेयर इश्यू प्राइस के मुकाबले आज 53 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं. ऐसे में मीना ने सुझाव दिया है कि जिन निवेशकों को इसके शेयर एलॉट हुए हैं और उन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, उन्हें 1480 रुपये पर स्टॉपलॉस रखना चाहिए जबकि लांग टर्म निवेशकों को अपनी होल्डिंग बनाए रखनी चाहिए. नए निवेशकों को मीणा ने सलाह दी है कि इसके भाव में गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखना चाहिए. Stocks in Focus: Adani Enterprises-Wipro समेत इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस, इंट्रा-डे में इन शेयरों पर लगा सकते हैं दांव कंपनी के बारे में डिटेल्स

मैपमायइंडिया डिजिटल मैप, जियोस्पैटियल सॉफ्टवेयर और लोकेशन पर आधारित आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) तकनीक मुहैया कराती है. यह कंपनी प्रोप्रॉयटरी मैप डिजिटल मैप को सर्विस के रूप में (Maas), सॉफ्टवेयर को सर्विस के रूप में (Saas) और प्लेटफॉर्म को सर्विस के रूप में (Paas) ऑफर करती है.

मैपमायइंडिया को सीई इंफो सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं और इसमें वैश्विक स्तर की वायरलेस तकनीकी कंपनी क्वॉलकॉम और जापान की डिजिटल मैपिंग कंपनी जेनरिन की भी हिस्सेदारी है.

इस कंपनी के ग्राहकों में फोनपे, फ्लिपकार्ट, यूलु, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, हुंडई, एमजी मोटर, एविस, सेफएक्सप्रेस और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क शामिल हैं.

एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी मैपमायइंडिया के डेटा का इस्तेमाल होता है. इसके डेटा के जरिए एप्पल यूजर्स पेटीएम, फोनपे, ई-कॉमर्स फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म इत्यादि की सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं.

इसका इस्तेमाल एसबीआई ब्रांच लोकेटर या प्रसार भारती डीटीएच डीलर लोकेटर जैसे स्टोर लोकेटर के तौर पर भी होता है.

इसके डिजिटल मैप में देश की 62.9 किमी लंबी सड़कों को देखा जा सकता है जो देश के 98.50 फीसदी रोड नेटवर्क को कवर करता है. इसके जरिए एटीएम, शॉपिंग मॉल, एटीएम, रेस्तरां, पुलिस स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशंस इत्यादि की जानकारी हासिल की जा सकती है.

कंपनी के वित्तीय स्थिति की बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा बढ़ा है. वित्त वर्ष 2019 में इसे 33.57 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) हुआ था. अगले वित्त वर्ष 2020 में इसका मुनाफा कुछ कम हुआ और इसे महज 23.19 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ लेकिन अगले ही वित्त वर्ष 2021 में इसका शुद्ध मुनाफा बढ़कर 59.43 करोड़ रुपये हो गया.



(आर्टिकल: हर्षिता त्यागी) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.