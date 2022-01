Manyavar की पेरेंट कंपनी Vedant Fashions के IPO को SEBI की मंजूरी, जानें पूरी डिटेल

Vedant Fashions के IPO के तहत, ओएफएस के हिस्से के रूप में कंपनी के प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 36,364,838 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी.

मान्यवर (Manyavar) की पेरेंट कंपनी वेदांत फैशन लिमिटेड (Vedant Fashions) आईपीओ लाने जा रही है.

Manyavar-owner Vedant Fashions IPO: एथनिक वियर ब्रांड मान्यवर (Manyavar) की पेरेंट कंपनी वेदांत फैशन लिमिटेड (Vedant Fashions) आईपीओ लाने जा रही है. कंपनी को इसके लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) की मंजूरी मिल गई है. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा. ओएफएस के हिस्से के रूप में कंपनी के प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 36,364,838 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. Dreamfolks Services लाएगी IPO, SEBI के पास जमा किए पेपर्स आईपीओ से जुड़ी डिटेल ऑफर-फॉर-सेल में राइन होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा 1.74 करोड़ शेयरों की बिक्री शामिल है.

इसके साथ ही, केदारा कैपिटल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड-केदारा कैपिटल AIF I द्वारा 7.23 लाख तक के शेयर और रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट द्वारा 1.81 करोड़ तक के शेयरों की बिक्री ओएफएस के तहत की जाएगी.

कंपनी ने सितंबर में सेबी के पास अपने आईपीओ कागजात दाखिल किए थे.

कंपनी को 18 जनवरी को ऑब्जर्वेशन लेटर प्राप्त हुआ है. किसी भी कंपनी के लिए IPO लाने से पहले सेबी का ऑब्जर्वेशन लेटर हासिल करना जरूरी होता है.

कंपनी के प्रमोटर रवि मोदी, शिल्पी मोदी और रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट हैं.

आईपीओ पूरी तरह से एक ऑफर-फॉर-सेल है, इसलिए कंपनी को पब्लिक इश्यू से कोई आय प्राप्त नहीं होगी. Cryptocurrency News: बिटकॉइन समेत कई क्रिप्टोकरेंसी में भारी गिरावट, जानें क्या है इसकी वजह कंपनी से जुड़ी डिटेल वेदांत फैशन्स के “मान्यवर” ब्रांड की पूरे भारत में मौजूदगी है. कंपनी ब्रांडेड इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वियर मार्केट में एक कैटेगरी लीडर है.

कंपनी के अन्य ब्रांडों में Twamev, Manthan, Mohey और Mebaz शामिल हैं.

30 जून, 2021 तक, कंपनी के पास 537 एक्सक्लुसिव ब्रांड आउटलेट (EBOs) के साथ एक रिटेल नेटवर्क है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 55 शॉप-इन-शॉप शामिल हैं.

संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात में इसके 12 विदेशी EBO हैं, जो एक बड़े भारतीय प्रवासी वाले देश हैं.

कंपनी ने ड्राफ्ट पेपर में कहा, “हम भारत में टियर-II और टियर-III कस्बों और शहरों सहित नए इलाकों में एंट्री करके अपने रिटेल नेटवर्क और प्रोडक्ट की पहुंच बढ़ाना चाहते हैं. हमारा मानना है कि ये बाजार हमारे लिए ग्रोथ के अवसर प्रदान करते हैं.”

एक्सिस कैपिटल, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा कैपिटल इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं.

