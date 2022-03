टूटते बाजार में में भी इन शेयरों ने बढ़ाई दौलत, निवेशकों को 122% तक मिला रिटर्न, चेक करें टॉप परफॉर्मर

बाजार की मौजूदा गिरावट में कई ऐसे शेयर हैं, जो निवेशकों की दौलत बढ़ाने में कामयाब रहे हैं. कुछ शेयरों ने इस साल निवेशकों का पैसा 100 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

Top Performing Stocks: शेयर बाजार में इस साल अबतक 2.5 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 2.5 फीसदी कमजोर हुए हैं. वहीं ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो BSE500 में 3.5 फीसदी की गिरावट आई है. 1 जनवरी से अबतक BSE500 में शामिल 361 शेयरों का प्रदर्शन निगेटिव रहा है, जबकि 137 ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं. हालांकि इस गिरावट में कई ऐसे शेयर हैं, जो निवेशकों की दौलत बढ़ाने में कामयाब रहे हैं. लार्जकैप, मिडकैप या स्मालकैप कटेगिरी में शामिल कुछ शेयरों ने इस साल निवेशकों का पैसा 100 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ा दिया है. बहुत से शेयर ऐसे रहे हैं, जिनमें इस साल 50 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है. हमने हर सेग्मेंट के टॉप परफॉर्मर की जानकारी दी है. आप लिस्ट देखकर चेक कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर हैं या नहीं. इस साल हर सेग्मेंट में गिरावट इस साल की बात करें तो सेंसेक्स में 1568 अंकों की कमजोरी रही है तो निफ्टी 427 अंक टूटा है. बैंक निफ्टी में 204 अंकों की गिरावट रही तो निफ्टी IT 3166 अंक टूट गया है. बीएसई मिडकैप 1440 अंक कमजोर हुआ है तो स्मालकैप इंडेक्स में 2000 अंकों से ज्यादा गिरावट रही. BSE500 में 855 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है. आटो और रियल्टी सहित ज्यादातर इंडेक्स कमजोर हुए हैं. मिडकैप: टॉप 10 परफॉर्मर GMDC: 122%

GNFC: 60%

RHI Magnesita: 58%

BSE: 55%

Guj. Ambuja Exp: 51%

Triveni Engineering & Industries: 48%

Deepak Fertiliz.: 46%

Bharat Dynamics: 43%

Hitachi Energy: 35%

PVR: 33% स्मालकैप: टॉप 10 परफॉर्मर DB Realty: 122%

Khaitan Chemical: 99%

Excel Industries: 89%

Nahar Poly: 87%

Dwarikesh Sugar: 73%

Dhampur Sugar: 73%

Vishnu Chemicals: 67%

Avadh Sugar: 64%

Sharda Cropchem: 57%

Sandur Manganese: 57% लार्जकैप: टॉप 10 परफॉर्मर Adani Green: 38%

Cholaman.Inv.& Fn: 34%

Coal India: 21%

Hindalco: 20%

Federal Bank: 19%

GAIL (India): 18%

ONGC: 18%

Bandhan Bank: 16%

Tata Steel: 14%

AU Small Finance: 14%

