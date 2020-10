मालाबार गोल्ड की खास पहल, देश में कहीं भी एक ही भाव पर खरीदें सोना

One india one gold rate: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds) ने ‘वन नेशन वन गोल्ड रेट’ पहल लॉन्च की है. इस पहल के तहत कंपनी 100 फीसदी BIS हॉलमार्क वाला और रिस्पॉन्सिबल सोर्स्ड सोना भारत के हर राज्य में एक ही कीमत पर बेचेगी. इस दौरान सोने की शुद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मालाबार, गोल्ड व डायमंड ज्वैलरी की दिग्गज रिटेल चेन है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें पारदर्शी होती हैं और पूरी दुनिया में सोने पर समान कस्टम ड्यूटी और टैक्स लगता है. वहीं भारत में अलग-अलग राज्यों में सोने की कीमत अलग-अलग है, जबकि सोना मुख्य रूप से समान निर्दिष्ट बैंकों से सोर्स होता है. सोने की अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कीमत कंज्यूर इंट्रेस्ट को समर्थन नहीं देती है. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने इस मसले को पहचाना और देश में सोने के खरीदारों के हित के लिए एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी तैयार की.

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की वन इंडिया वन गोल्ड रेट पहल देश में मौजूद कंपनी के 120 शोरूम्स में लागू होगी. सोने की खरीद पर मिलने वाले सभी मौजूदा लाभ जैसे एक्सचेंज पर जीरो फीसदी डिडक्शन और बायबैक पर बेस्ट वैल्यू की पेशकश इस पहले के तहत भी जारी रहेगी.

मालाबार ग्रुप के चेयरमैन अहमद एमपी का कहना है, ”कोविड-19 महामारी से सभी क्षेत्रों में भारी उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन सोने की मांग लगातार अधिक बनी हुई है. यह भारतीय उपभोक्ता की बचत और धन सृजन के उपाय के रूप में सोने के प्रति आत्मीयता को दर्शाता है. ‘वन इंडिया वन गोल्ड रेट’ की हमारी पहल का उद्देश्य शुद्धता के साथ समझौता किए बिना उपभोक्ताओं को एक समान सोने की दर प्रदान करना है.”

