‘सस्ते’ मिल रहे इन 16 मजबूत कंपनियों के Stock, पोर्टफोलियो में करें शामिल, बाजार उठने पर होगी कमाई

बाजार के गिरावट में बहुत सी दमदार कंपनियों के शेयर आकर्षक वैल्युएशन पर आ गए हैं. इन शेयरों के फंडामेंटल मजबूत हैं. बाजार जब स्थिर होगा, इन शेयरों में अच्छी तेजी की उम्मीद है.

बाजार के गिरावट में बहुत सी दमदार कंपनियों के शेयर आकर्षक वैल्युएशन पर आ गए हैं. (pixabay)

Time to Buy Quality Stocks: फरवरी में 24 तारीख को रूस की सरकार ने सेना को यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था, जिसके बाद से दोनों देशों में युद्ध जारी है. दोनों देशों के बीच तनाव 24 फरवरी के पहले से ही बना हुआ था. जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते दुनियाभर के बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. इससे घरेलू बाजार भी अछूता नहीं रहा है. हालांकि इस गिरावट में बहुत सी दमदार कंपनियों के शेयर आकर्षक वैल्युएशन पर आ गए हैं. इन शेयरों के फंडामेंटल मजबूत हैं और जब बाजार एक बार स्थिर होगा, आगे इन शेयरों में अच्छी तेजी की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने ने ऐसे 16 लार्जकैप, मिडकैप और स्मालकैप शेयरों की लिस्ट दी है, जो आगे बाजार में दौड़ लगाने को तैयार हैं. बेस्ट लार्जकैप स्टॉक: TCS, Vedanta, Coal India, SAIL और SBI बेस्ट मिडकैप स्टॉक: Oil India, Canara bank, Dalmia Bharat, Persistent, Chola Investment & Finance बेस्ट स्मालकैप स्टॉक: Finolex Industries, Birla Soft, Chambal Fertilizer, Redington India, Gujarat Narmada valley fertilizer ये फैक्टर बाजार के लिए अहम ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि जब रूस-यूक्रेन तनाव कम होगा, तो बाजार द्वारा एक बार फिर मौजूदा कैलेंडर साल में सेंट्रल बैंकों दरों में बढ़ोतरी और इनफ्लेशन जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं पर फिर से ध्यान देने की उम्मीद है. आगामी FOMC बैठक में FED का रुख निकट अवधि में बाजार की दिशा के लिए निर्णायक फैक्टर होगा. वर्तमान में क्रूड भी एक बड़ा फैक्टर है. ग्लोबल ग्रोथ में कटौती की संभावना पर यूएस फेड रेट हाइक की गति को धीमा कर सकता है. हालांकि दरों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं है. आने वाले दिनों में सेंट्रल बैंकों का पहला ध्यान ग्रोथ इफेक्ट की बजाय महंगाई के प्रभावों को कंट्रोल करने पर अधिक होगा. ब्रोकरेज हाउस का मानना ​​​​है कि वर्तमान में मैक्रोइकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इक्विटी, डेट, करंसी और गोल्ड सहित सभी प्रमुख एसेट्स क्लास में अस्थिरता का असर है. निफ्टी छू सकता है 20200 का लेवल ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनियों के लिए दिसंबर तिमाही बेहतर रही है. कंपनियों में अर्निंग मोमेंटम बना हुआ है और यही बाजार के लिए की फैक्टर साबित होगा. मुनाफा बढ़ने से कैपेक्स बढ़ेगा. स्पेंडिंग बढ़ेगी तो बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ बेहतर होगी. बजट एक्सपेंडिचर से भी ग्रोथ आएगी. इसे देखते हुए ब्रोकरोज हाउस ने दिसंबर 2022 तक निफ्टी के 20200 के लेवल पर पहुंचने का अनुमान लगाया है. हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी और स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट जैसे मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्क प्वॉइंट भी हैं. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

