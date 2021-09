Stock Tips: इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में निवेश पर 22% रिटर्न का शानदार मौका, जानिए क्या कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट

Stock Tips: घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स में शानदार तेजी के बाद एक कारोबारी दिन पहले मंगलवार को इसमें करेक्शन रहा और सेंसेक्स 60 हजार के नीचे लुढ़क गया. निफ्टी भी अपनी बढ़त को बरकरार न रख सका. हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो निवेशक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LICHF) में निवेश पर करीब 22 फीसदी का रिटर्न पा सकते हैं. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट प्राइस 525 रुपये तय किया है. मंगलवार को एनएसई पर यह स्टॉक 437.50 रुपये और बीएसई पर 438.20 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों में शुमार है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है.

त्योहारी सत्र में घरों की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने 700 व इससे अधिक सिबिल स्कोर वाले लोगों को बड़ी राहत दी है. अब इन्हें 2 करोड़ रुपये तक का लोन कम से कम 6.66 फीसदी की दर से मिल जाएगा. पहले यह सीमा 50 लाख रुपये तक थी. रोजगार की बजाय महज सिबिल स्कोर के आधार पर लोन देने की स्ट्रेटजी के जरिए अपनी तरफ अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

कोोरोना की दूसरी लहर के दौरान चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन के चलते खुदरा होम लोन की मांग बुरी तरह प्रभावित हुई थी. हाालांकि अब आर्थिक गतिविधियां तेजी से पटरी पर आ रही हैं तो इसकी मांग बेहतर रहने वाली है. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तक लोन बुक 11 फीसदी की सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ सकता है. जून 2021 से आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है और कलेक्शन एफिशिएंसी भी सुधरकर 98 फीसदी तक पहुंच गया है जो उत्साहित करने वाला है.

हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और एलआईसी हाउसिंग के बीच आईपीपीबी के 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को होम लोन उपलब्ध कराने के लिए साझेदारी का ऐलान हुआ था. आईपीपीबी के देश भर में 650 ब्रांच और 1.36 लाख से अधिक बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट्स हैं जिसके जरिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को अधिक से अधिक ग्राहकों तक एक्सेस मिलेगा. इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को आईपीपीबी के करीब 2 लाख कर्मियों का भी फायदा मिलेगा जिनके पास माइक्रो एटीएम और बॉयोमेट्रिक डिवाइसेज हैं जो लोन बांटने में मदद करेगा.

प्रमोटर एलआईसी को प्रिफरेंशियल इक्विटी के अलॉटमेंट के पूरा होने के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के कैपिटलाइजेशन या लीवरेज से जुड़ी चिंताएं अब खत्म हो गई हैं. अब यह हाउसिंग कंपनी कम दरों पर डेट कैपिटल जुटाने में सक्षम है जिससे प्रतिस्पर्धी माहौल में इसे अपने मार्जिन को हेल्थी बनाए रखने में मदद मिलेगी. कम लागत पर पूंजी जुटाने की क्षमता और फेवरेबल हाउसिंग फाइनेंस साइकिल के चलते 11-12 फीसदी के आरओई (रिटर्न ऑन इक्विटी) का अनुमान है.

ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रह सकती है और वित्त वर्ष 2023 में रिटर्न ऑन एसेट (RoA) 1.1 फीसदी और रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 12 फीसदी पर पहुंच सकता है. मोतीलाल ओसवाल ने 1.1x FY23E BVPS (बुक वैल्यू पर शेयर) के अनुमान के आधार पर इस स्टॉक में 525 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस पर निवेश की सलाह दी है.

