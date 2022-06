M&M का शेयर 1 साल के हाई पर, दिग्गज ब्रोकरेज ने शेयर पर लगाया दांव, Scorpio-N से बिजनेस को मिलेगा बूस्ट

M&M ने Mahindra Scorpio-N लॉन्च किया है, जिससे इसके SUV बिजनेस को जोरदार बूस्ट मिलने की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर बुलिश हैं.

M&M का शेयर आज मजबूत होकर 1095 रुपये के भाव पर पहुंच गया जो 1 साल का हाई है. (File)

Mahindra & Mahindra Stock Price: दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra-M&M) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में शेयर 1 फीसदी से ज्यादा मजबूत होकर 1095 रुपये के भाव पर पहुंच गया जो 1 साल का हाई है. असल में कंपनी ने Mahindra Scorpio-N लॉन्च किया है, जिससे इसके SUV बिजनेस को जोरदार बूस्ट मिलने की उम्मीद है. इस लॉन्चिंग को लेकर ब्रोकरेज हाउस भी बुलिश हैं और उनका मानना है कि मल्टीपल SUV लॉन्चिंग का फायदा कंपनी को मिलेगा. वहीं ऑटो सेक्टर में लगातार रिकवरी के चलते प्राइवेट व्हीकल सेग्मेंट में डिमांड का भी फायदा M&M को मिलेगा. Stocks in News: ICICI Bank, JSW Steel, Star Health समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर क्या कहना है ब्रोकरेज हाउस का ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने M&M पर ओवरवेट की रेटिंग दी है और 1198 रुपये का टारगेट रखा है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि SUV सेग्मेंट मे लगातार फोकस से कंपनी को दूसरी कंपनियों के मुकाबले फायदा होगा. वहीं सेक्टर में रिकवरी के चलते प्राइवेट सेग्मेंट में लगातार डिमांड बढ़ने का भी फायदा इसे मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस CLSA ने M&M पर Buy रेटिंग दी है और शेयर के लिए 1356 रुपये का टारगेट रखा है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि Scorpio-N से कंपनी के SUV बिजनेस को बूसट मिलेगा. कम प्राइस पर एडवांस फीचर्स के चलते कस्टमर्स में इसका क्रेज दिख सकता है. वहीं आगे अगर चिप सप्लाई की दिक्कत कुछ कम होती है तो कंपनी के वॉल्यूम में बेहतर ग्रोथ दिख सकती है. ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने भी M&M पर Buy रेटिंग दी है और शेयर के लिए 1308 रुपये का टारगेट रखा है. ब्रोकरेज का कहना है कि नई Scorpio-N एक और पोटेंशियल विनर है. इससे SUV मेकर की लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. FY23-24 के लिए ओवरआल वॉल्यूम में 10 से 15 फीसदी ग्रोथ देखने को मिल सकती है. Scorpio-N की खूबियां M&M ने ऑल-न्यू 2022 महिंद्रा Scorpio-N को बिग डैडी ऑफ एसयूवी निक नेम दिया है. कंपनी ने इस SUV को एक कंप्लीट पैकेज बताया है, जो हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. Scorpio-N में 2 टर्बोचार्ज्ड इंजन विकल्प मिलेंगे. यह पेट्रोल और डीजल इंजन होंगे. इसमें 17.8 सीएम का क्लस्टर, प्रीमियम और स्पेसियस इंटीरियर, इंटेलिजेंट 4X टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, पावरफुल डीजल और पेट्रोल पावरट्रेन्स, मल्टीपल ड्राइव मोड समेत कई खास खूबियां हैं. बाद बाकी इसमें रिमोट इंजन स्टार्ट और टेंपरेचर कंट्रोल, हाइएस्ट कमांड सीटिंग, 6-वे पावर अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कॉफी ब्लैक लेदरेट सीट्स, सेगमेंट में सबसे चौड़ा सनरूफ, 20.32 सीएम का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स, 3डी साउंड से लैस सोनी के 12 प्रीमियम स्पीकर, अलेक्सा एनेबल्ड व्हाट3वर्ड्स समेत कई खास खूबियां हैं. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

