Mahindra Group ने तैयार किया हैंड सैनेटाइजर, फेस शील्ड की मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरा

Image: Anand Mahindra Twitter

कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ाई में महिन्द्रा ग्रुप (Mahindra Group) बड़े पैमाने पर भूमिका निभा रहा है. ग्रुप अपनी ओर से कई तरह की कोशिशें कर रहा है, फिर चाहे वह वेंटिलेटर्स बनाना हो, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करना हो या फिर अपने रिजॉर्ट्स को आइसोलेशन वार्ड्स के लिए ऑफर करना आदि. इसी दिशा में महिन्द्रा ग्रुप ने एक और पहल की है.

दरअसल Mahindra Group ने हैंड सैनेटाइजर तैयार किया है. खास बात यह है कि रिकॉर्ड टाइम में इसके फॉर्म्युलेशन से लेकर टेस्टिंग लाइसेंस तक हासिल कर लिया गया है. इस हैंड सैनेटाइजर का नाम B-Safe है. महिन्द्रा राइज के देश के लिए इस योगदान पर महिन्द्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा ने ट्वीट कर टीम को बधाई दी है.

I join in to congratulate you and your team. You have shown you know how to ‘Rise’ to the occasion… https://t.co/SxbgdG7fIW — anand mahindra (@anandmahindra) April 12, 2020

हरिद्वार प्लांट में बन रहे फेस शील्ड

इसके अलावा आनंद महिन्द्रा ने एक अन्य ट्वीट में ग्रुप की एक अन्य टीम की कोशिश के बारे में जानकारी दी है. दरअसल ग्रुप के हरिद्वार प्लांट में डॉक्टर्स व अन्य मेडिकल स्टाफ के लिए फेस शील्ड बनाई जा रही है. इसकी पहली खेप हरिद्वार की सीएमओ डॉ. सरोज नैथानी को सौंपी गई है. सीएमओ ने महिन्द्रा की कोशिशें की तारीफ की है. साथ ही और फेस शील्ड बनाने की अपील की है.

कोरोना के समय में अपनी गाड़ी को कैसे करें साफ, इन बातों का रखें ध्यान

कैंटीन में केले के पत्तों पर खाना

मैन्युफैक्चरिंग के इतर भी महिन्द्रा ग्रुप कुछ हटकर काम कर रहा है. हाल ही में एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट पद्म रामनाथ ने आनंद महिन्द्रा को ई-मेल कर कहा था कि अगर महिन्द्रा एंड महिन्द्रा की कैंटीन में खाना केले के पत्ते पर परोसा जाए तो इससे अपना उत्पाद बेचने में परेशानी झेल रहे केले का उत्पादन करने वाले किसानों की बड़ी मदद हो जाएगी. इस सुझाव पर कंपनी की फैक्ट्री की टीम ने तुरंत अमल किया और ऑटोमोबाइल कंपनी की कैंटीन में खाने की प्लेट की जगह केले के पत्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. इस पहल पर महिन्द्रा समूह को ट्विटर पर काफी तारीफ मिल रही है.

A retired journalist, Padma Ramnath mailed me out of the blue & suggested that if our canteens used banana leaves as plates, it would help struggling banana farmers who were having trouble selling their produce. Our proactive factory teams acted instantly on the idea…Thank you! pic.twitter.com/ouUx7xfMdK — anand mahindra (@anandmahindra) April 9, 2020