Mahindra CIE: ये ऑटो स्टॉक दे सकता है 55% का हाई रिटर्न, ब्रोकरेज हाउस ने लगाया दांव, क्या करेंगे आप

ब्रोकरेज हाउस Mahindra CIE के आउटलुक को बेहतर बताते हुए इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं. शेयर में करंट प्राइस से 55 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी Mahindra CIE के शेयरों में आज 6 फीसदी से ज्यादा गिरावट है.

Auto Stocks to Buy: ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी Mahindra CIE Automotive के शेयरों में आज 6 फीसदी से ज्यादा गिरावट है और यह 180 रुपये के भाव पर आ गया है. बुधवार को शेयर 193 रुपये पर बंद हुआ था. शेयर में अपने 1 साल के हाई से करीब 42 फीसदी सस्ता हो चुका है. हालांकि अब भारी भरकम डिस्काउंट पर आने के बाद ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का सही मौका है. ब्रोकरेज हाउस कंपनी के आउटलुक को बेहतर बताते हुए इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में 287 रुपये तक का टारगेट दिया है. आज के करंट प्राइस 180 रुपये के लिहाज से इसमें 55 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. स्टॉक की हो सकती है रीरेटिंग ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि की ग्रोथ सटोरी ट्रैक पर आ चुकी है. कंपनी के आर्गेनिक इनशिएटिव के चलते ग्रोथ बेहतर है. इसके साथ ही कंपनी ने भारतीय बाजारों के साथ यूरोप में भी कास्ट कटिंग के उपाय किए हैं. इससे कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन की उम्मीद है. ब्रोकरेज का कहना है कि EV पोर्टफोलियो में ग्रोथ और किसी बड़े आर्डर को जीतने पर इसकी रीरेटिंग हो सकती है. कैपिटल एफिसिएंसी में रिकवरी है. फिलहाल ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में 267 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज के अनुसार इंडिया बिजनेस की बात करें तो PVs और CVs में मजबूत डिमांड है, जिसका फायदा मिलेगा. हालांकि सेमीकंडकटर की उपलब्धता एक रिस्क फैक्टर है. हालांकि ट्रैक्टर और 2W सेल्स म्यूअेड रहने की उम्मीद है. यूरोप की बात करें तो CVs की अच्छी डिमांड है. ओवरआल ग्रोथ में रिवाइवल ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर में निवेश की सलाह देते हुए 287 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि Mahindra CIE Automotive का Q4CY21 में EBITDA मार्जिन 9.4 फीसदी रहा ह। जो सालाना आधार पर 329bps कम है. ग्रॉस मार्जिन में 550bps की गिरावट रही. हालांकि कंसो सेल्स सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़ी है, भारत में रेवेन्यू ग्रोथ 10 फीसदी रही है. चिप शॉर्टेज से यूरोप में रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर रही. हालांकि आगे चिप शॉर्टेज की समस्या दूर होने की उम्मीद है. इससे आगे कंपनी के मुनाफे में और ओवरआल ग्रोथ में रिवाइवल देखने को मिलेगा. कंपनी का RoE सुधरकर CY23E तक 14 फीसदी रह सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.