M&M: मुनाफा 155% बढ़ने से स्टॉक पर ब्रोकरेज हुए ‘लट्टू’, Buy की दे रहे हैं सलाह, चेक करें कितना मिल सकता है रिटर्न

तिमाही नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस M&Mके शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं और निवेश करने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि कंपनी ने जो नए प्रोडकट लॉन्च किए थे, उसका फासदा मिलेगा.

आटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के शेयरों में आज मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है.

Auto Sector Stock: ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के शेयरों में आज मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. शुरूआती कारोबार में जहां शेयर में तेजी रही, वहीं अब यह लाल निशान में ट्रेड कर रहा है. हालांकि कंपनी का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 155 फीसदी बढ़कर 1353 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का रेवेन्यू भी दिसंबर तिमाही में 8 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 15,238.82 करोड़ रुपये रहा है. तिमाही नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं और निवेश करने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि कंपनी ने जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, उसका फायदा मिलेगा. वहीं सप्लाई चेन की समस्या अब धीरे धीरे कम हो रही है. कंपनी का ऑटो बिजनेस मजबूत है. नए प्रोडक्ट को मिल रही है सफलता ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटी का कहना है कि ब्लेंडेड ASP तिमाही आधार पर 2 फीसदी बढ़ने के बाद भी M&M का Q3FY22 EBITDA मार्जिन तिमाही आधार पर 40bps घटकर 11.9 फीसदी रहा है. ग्रॉस मार्जिन कंप्रेसन के चलते मार्जिन में कमी आई है. आर्डर बैकलॉग में लगातार कमी आ रही है. कंपनी ने हाल में जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उन्हें सफलता मिली है. सप्लाई चेन की सिचुएशन अब नॉर्मल है. कोर SUV सेग्मेंट में कंपनी मार्केट शेयर बढ़ा रही है. मैनेजमेंट का फोकस डाइवर्स EV पोर्टफोलियो पर है. EV स्पेस में फोकस करने का फायदा कंपनी को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर को पोर्टफोलियो में जोड़ने की सलाह दी है और टारगेट 913 रुपये का दिया है. स्टॉक गुरूवार को 853 रुपये पर बंद हुआ था. आटो बिजनेस में मजबूत रिकवरी ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि M&M का 3QFY22 में आपरेटिंग परफॉर्मेस उम्मीद के मुताबिक रहा है. ऑटो बिजनेस में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है, हालांकि ट्रैक्टर सेग्मेंट को लेकर चिंता बनी हुई है. आगे आटो बिजनेस ओवरआल ग्रोथ को और मजबूत कर सकता है. SUVs में न्यू प्रॉडक्ट लॉन्च और सप्लाई इश्यू कम होने और LCVs में साइक्लिकल रिकवरी के चलते मोमेंटम बना हुआ है. ब्रोकरेज ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए टारगेट 1125 रुपये का दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक अभी भी आकर्षक वैल्युएशन पर ट्रेड कर रहा है. मैनेजमेंट का कहना है कि बुरा दौरा निकल चुका है. आगे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है. आटो बिजनेस मार्जिन में 300bp बढ़ोतरी देखी जा सकती है. हालांकि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अभी कुछ चिंता बरकरार है और मौजूदा वित्त वर्ष में वॉल्यूम में 6 फीसदी गिरावट आ सकती है. दिग्गज ब्रोकरेज भी पॉजिटिव M&M के शेयर पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउस भी पॉजिटिव हैं. एसयूवी को भी ईवी वर्जन में लॉन्च करने के प्लान का आगे फायदा मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए टारगेट 1220 रुपये का दिया है. ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले शेयर पर ओवरवेट है और टारगेट 1117 रुपये का दिया है. हालांकि बैंक आफ अमेरिका ने न्यूट्रल रेटिंग देते हुए टारगेट 920 रुपये का कर दिया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

