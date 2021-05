ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, कोरोना संकट में M&M का किसानों के लिए एलान

M-Protect COVID-19 Plan: कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसानों के लिए बड़ा एलान किया है. कंपनी ने फैसला किया है कि उनका नया ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को 1 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाएगा. कंपनी अपने M-Protect COVID19 प्लान में नए ग्राहकों के लिए यह स्कीम जारी की है. M&M ने एक बयान में कहा, M-Protect COVID प्लान महिंद्रा के मई 2021 में खरीदे गए ट्रैक्टरों की पूरी रेंज पर उपलब्ध होगा. कंपनी का कहना है कि उसका मकसद महिंद्रा के नए ट्रैक्टर ग्राहक और उनके परिवारों को कोरोना वायरस के असर से बचाना है.

M&M ने कहा है कि इस प्लान में यूनिक COVID-19 मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए ग्राहकों को 1 लाख रुपये का हेल्थ कवर शामिल है. इसके साथ ही अगर कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो होम क्वारंटाइन बेनिफिट्स दिए जाएंगे. महिंद्रा एंड महिंद्रा का कोविड-19 प्लान कोरोना संक्रमित ग्राहक के इलाज में आने वाले खर्च के लिए फ्री अप्रूव्ड लोन के रूप में रकम मुहैया कराएगा. कंपनी ने कहा है कि वो जीवन के नुकसान के मामले में महिंद्रा लोन सुरक्षा के तहत ग्राहकों के लोन का बीमा करेगी.

कंपनी के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का का कहना है कि M-Protect COVID प्लान किसानों के लिए पेश की गई नई पहल है. इसके साथ हमें कोरोना वायरस महामारी के दौर में किसानों का समर्थन करने का मौका मिला है. M-Protect के साथ हमें उम्मीद है कि ये हमारे किसानों को स्वस्थ जीवन में मदद कर सकता है.

M&M के CEO शुभब्रत साहा ने कहा कि मई और जून किसान समुदाय के हिसाब से खास समय होता है और कोरोना की वजह से उनके सामने कई चुनौतियां आ गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमारा नया M-Protect Covid Plan का मकसद किसानों की चिंताओं को कम करना है, क्योंकि हम इन महत्वपूर्ण कृषि संबंधी महीनों में उनका सपोर्ट करना चाहते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.