M&M Results: महिंद्रा एंड महिंद्रा को चौथी तिमाही में 1,635 करोड़ का मुनाफा, 8.75 रुपये डिविडेंड का एलान

M & M Q4 Results: देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मार्च 2021 में खत्म तिमाही में 1,635 करोड़ का कंसॉलिडेटेड मुनाफा कमाया है. इसके मुकाबले मार्च 2020 में खत्म तिमाही के दौरान कंपनी को 588 करोड़ रुपये के कंसॉलिडिटेड घाटे का सामना करना पड़ा था. कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 8.75 रुपये प्रति शेयर की दर से डिविडेंड देने का भी एलान किया है. नतीजों के एलान के बाद कंपनी के शेयर 2.22 फीसदी की तेजी के साथ 847 रुपये पर बंद हुए.

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुक्रवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है कि पिछले पूरे कारोबारी साल यानी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उसका कंसॉलिडेटेड शुद्ध लाभ 3,702 करोड़ रुपये रहा है. इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी का कंसॉलिडिटेड नेट प्रॉफिट 2,713 करोड़ रुपये रहा था. जनवरी-मार्च 2021 के दौरान कंपनी ने अपने ऑपरेशन्स से 21,456 करोड़ रुपये की कुल आय अर्जित की है, जबकि इसके पिछले साल की समान अवधि के दौरान कंपनी की परिचालन आय 16,315 करोड़ रुपये रही थी. पूरे साल की बात करें तो 2019-20 में कंपनी की कुल परिचालन आय 75,382 करोड़ रुपये रही थी, जो 2020-21 में घटकर 74,278 करोड़ रुपये रह गई है.

कंपनी के स्टैंडअलोन आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2021 में खत्म तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 48 करोड़ रुपये रहा, जबकि जनवरी-मार्च 2020 की तिमाही में कंपनी को 2,502 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था. इसी दौरान कंपनी की स्टैंडअलोन परिचालन आय 9,144 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,512 करोड़ रुपये हो गई. कंपनी ने 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले अपने शेयरों पर 8.75 रुपये प्रति शेयर की दर से डिविडेंड देने का एलान करते हुए मुश्किल दौर में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया है. कंपनी के एमडी और सीईओ अनीश शाह ने कहा है कि उन्हें आने वाले दिनों में भी कंपनी के लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

