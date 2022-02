Top Trending Stocks: Lupin, ​Ambuja Cements, Wipro समेत इन शेयरों में रहेगी हलचल! इंट्राडे में रखें नजर

आज कुछ शेयर इंट्राडे में किसी न किसी ट्रिगर के चलते एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर आप इंट्राडे में पैसे लगाकर मुनाफे की सोच रहे हैं तो इन शेयरों पर नजर रख सकते हैं.

शेयर बाजार में किसी पॉजिटिव या निगेटिव खबरों के चलते कुछ शेयरों में एक्शन देखने को मिलता है. (image: pixabay)

Stock in News: शेयर बाजार में रोज की ट्रेडिंग में किसी पॉजिटिव या निगेटिव खबरों के चलते कुछ शेयरों में एक्शन देखने को मिलता है. आज भी कुछ शेयर इंट्राडे में किसी न किसी ट्रिगर के चलते एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर आप इंट्राडे में पैसे लगाकर मुनाफे की सोच रहे हैं तो इन शेयरों पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Lupin, Birla Corporation, ​Ambuja Cements, Wipro, Veritas India और Torrent Power जैसे शेयर शामिल हैं. एक ओर जब जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते बाजार पर दबाव है, ​आप इन शेयरों में फायदा शॉर्ट टर्म में उठा सकते हैं. ​Ambuja Cements अंबुजा सीमेंट का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 55.5 फीसदी घटकर 431 करोड़ रुपये रहा है, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 968 करोड़ का मुनाफा हुआ था. वहीं रेवेन्यू में 2.3 फीसदी ग्रोथ रही और यह 7,625 करोड़ रुपये रहा. फ्यूल कास्ट बढ़ने और कमजोर डिमांड के चलते मुनाफे पर असर हुआ. कंपनी ने निवेशकों को 6.30 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है. शेयर में बीते 1 महीने में 1 2 फीसदी कमजोरी रही है. Wipro Wipro ने जसजीत सिंह कांग को अपने iCORE (इंटीग्रेटेड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ऑपरेशंस, रिस्क एंड एंटरप्राइज साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज) बिजनेस के डिजिटल ऑपरेशंस और प्लेटफॉर्म के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है. शेयर में बीते 1 महीने में डबल डिजिट में गिरावट रही है. Lupin Lupin को USFDA से नई दवा SOLOSEC (secnidazole) को मंजूरी मिली है. यह दवा 12 साल या उससे अधिक उम्र की लड़कियों या महिलाओं में बैक्टीरियल वेजिनोसिस के इलाज में काम आएगी. कंपनी का शेयर बीते 1 महीने में 18 फीसदी कमजोर हुआ है. Veritas India कंपनी का कंसो मुनाफा दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 40 फीसदी घटकर 17.8 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 29.5 करोड़ था. कंपनी का रेवेन्यू 9 फीसदी बढ़कर 459 करोड़ रुपये रहा है. Torrent Power रेटिंग एजेंसी CRISIL ने लगातार मजबूत मुनाफे और स्स्टेनेबल इंप्रूवमेंट के चलते कंपनी के नॉन कंवर्टिबल डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज की रेटिंग अपग्रेड कर ‘AA/Positive’ से ‘AA+/Stable’ कर दी है. Birla Corporation Birla Corporation ने NCDs के जरिए फंड जुटाया है. कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रत्येक 10 लाख रुपये के 1,500 NCDs के आवंटन को मंजूरी देकर 150 करोड़ रुपये जुटाए हैं. बीते 1 महीने में शेयर में 27 फीसदी की गिरावट आई है.

