L&T, KEC, KPTL, HG Infra जैसे इंफ्रा शेयर कराएंगे कमाई, मजबूत ऑर्डरबुक और सेल्स के चलते दिखाएंगे दम

इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की सेल्स और मुनाफे में सुधार दिखने लगा है. उनका प्रदर्शन प्रीकोविडे लेवल के करीब आ गया है.

कमोडिटी की कीमतें हाई होने के चलते इंफ्रा सेक्टर के मार्जिन पर दबाव बना हुआ है. (iamge: pixabay)

Best Stocks to Buy: इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की सेल्स और मुनाफे में सुधार दिखने लगा है. हालांकि कमोडिटी की कीमतें हाई होने के चलते मार्जिन पर दबाव बना हुआ है. प्रीकोविड लेवल से तुलना करें तो कंपनियों का आर्डरबुक फिर से मजबूत हो रहा है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने इन सेक्टर से L&T, KEC, KPTL, HG Infra जैसे शेयरों पर भरोसा जताते हुए निवेश की सलाह दी है. इन कंपनियों ने मुनाफे, सेल्स, मार्जिन और ऑर्डरबुक के फ्रंट पर बेहतर प्रदर्शन किया है. कमोडिटी महंगा होने से मार्जिन पर दबाव कमोडिटी की ज्यादा कीमतों के चलते सेक्टर का मार्जिन प्रभावित हुआ है. ओवरआल इन सेक्टर की कंपनियों का ग्रॉस मार्जिन सालाना आधार पर 70bps घटा है. 2 साल में 123bps की कमी आई है. हालांकि कास्ट कंट्रोल के चलते EBITDA मार्जिन 2 साल में सिर्फ 65bps घटा है. NPM में 58bps की ग्रोथ रही. इंफ्रा और कैपिटल गुड्स सेग्मेंट पर कमोडिटी की हाई कीमतों का असर ज्यादा हुआ. ज कि डिफेंस कंपनियां इसे मैनेज कर पाने में कामयाब रहीं. डिफेंस कंपनियों का 2 साल के बेसिस पर EBITDA मार्जिन 43bps बढ़ा है. इस दौरान कैपिटल गुड्स कंपनियों का EBITDA मार्जिन 29bps घटा है. जबकि इंफ्रा कंपनियों का EBITDA मार्जिन 182bps घटा है. सेल्स ग्रोथ कैसी रही ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार इंफ्रा और इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स कंपनियों की बात करें तो FY22 में सालाना आधार पर सेल्स ग्रोथ 17 फीसदी रही है. प्रीकोविड लेवल यानी FY20 से तुलना करें तो 2 साल का CAGR 4 फीसदी रहा है. जबकि PAT सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़ा है और 2 साल का PAT CAGR 12 फीसदी रहा. सेल्स के फ्रंट पर डिफेंस/इंफ्रा कंपनियों (2 साल का सेल्स CAGR 6-8%) का प्रदर्शन कैपिटल गुड्स की तुलना में बेहतर रहा. HG Infra (28%), KNR (21%), JMC (20%), ACE (19%), GR Infra (15%), PNC (14%) और Carborundum (13%) सेल्स ग्रोथ रही. जबकि IRB (-19%), Capacite (-7%) में ग्रोथ निगेटिव रही. KPP, BDL, Cochin और ISGEC में प्रीकोविड लेवल की तुलना में सेल्स ग्रोथ कमजोर रही है. कंपनियों का कैसा रहा मुनाफा PAT के लेवल पर डिफेंस कंपनियों में 2 साल का CAGR 21 फीसदी रहा. जबकि कैपटल गुड्स में FY20 की तुलना में 14 फीसदी ग्रोथ रही. इंफ्रा कंपनियों का 2 साल का CAGR कमजोर रहा. Dilip Buildcon का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है. कंपनियों की आर्डरबुक कैसी रही FY22 के अंत तक डिफेंस और इंफ्रा कंपनियों की आर्डर बुक में 2 साल की CAGR ग्रोथ 23 फीसदी और 15 फीसदी रही है. जबकि कैपिटल गुड्स कंपनियों की आर्डरबुक में इस दौरान 7 फीसदी ग्रोथ रही. अलग हलग कंपनियों की बात करें तो JMC Projects (34%), KNR (31%), PNC (30%), Thermax (30%) और HAL (25%) ग्रोथ के साथ क्लीयिर विनर दिख रहे हैं. जबकि IRB, NCC, Ashoka, Apar और Triveni Turbine को भी ठीक ठाक आर्डर हासिल हुए. लेकिन इस मामले में Mishra Dhatu, Cochin, Capacite और GR Infra पीछे रह गए. ये शेयर दिखा सकते हैं तेजी L&T (TP:Rs 2,160)

KEC (TP:Rs 495)

KPTL(TP:Rs 500)

HG Infra (TP:Rs 820) (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

