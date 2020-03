सोने-चांदी में बड़ी गिरावट के बाद लगा लोअर सर्किट, शेयर में घाटे की भरपाई के चलते जमकर हुई बिकवाली

Lower Circuit in Gold & Silver: कोरोना वायरस ने पूरा का पूरा बाजार सेंटीमेंट बिगाड़कर रख दिया है. शेयर बाजारों में भारी गिरावट के बाद आज सोने और चांदी जैसे कमोडिटी में मार्जिन काल के चलते बड़ी गिरावट देखने को मिली. सोने में आज 3 फीसदी से ज्यादा गिरावट रही और यह MCX पर 1400 रुपये से ज्यादा टूटकर 38919 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया. वहीं, चांदी भी आज के कारोबार में करीब 12 फीसदी या 4850 रुपये प्रति किलो टूटकर 35630 रुपये के भाव पर आ गया. एक्सपर्ट का कहना है कि सोने और चांदी में यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी. ऐसे में कम से कम निवेशकों को 10 से 15 दिन वोलैटिलिटी थमने का इंतजार करना चाहिए.

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, कमोडिटी एंड करंसी अनुज गुप्ता का कहना है कि जिस तरह से शेयर बाजारों में इतनी बड़ी गिरावट आई है, सोने और चांदी में मार्जिन काल बढ़ गई है. इक्विटी में जिस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, वे सोने और चांदी के जरिए उसकी कुछ हद तक भरपाई करना चाह रहे हैं. इस वजह से सोने और चांदी में भारी बिकवाली देखी गई है.

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि पिछले दिनों सोने और चांदी में मार्जिन बहुत ज्यादा हाई हो गया था. सोने में करीब 4.5 लाख रुपये और चांदी में करीब 2.25 लाख रुपये. वहीं शेयर बाजारों में लगातार निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसी के चलते आज मार्जिन काल देखने को मिली. लोग अब इक्विटी का घाटा पूरा करने के लिए सोने और चांदी को भुना रहे हैं. फिलहाल अभी की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर रेश्यो 30 साल के हाई पर है. ऐसे में अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो चांदी में निवेश करने की सलाह है.

अनुज गुप्ता का कहना है कि सोने और चांदी में मार्जिन काल के चलते जिस तरह की गिरावट आई है, आगे भी यह जारी रहने की आशंका है. कोरोना के चलते अभी बाजार थमते हुए नहीं दिख रहे हैं. वोलैटिलिटी इंडेक्स हाई पर है, ऐसे में बाजार में आगे भी उतार चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है. सोना आने वाले दिनों में 35 से 36 हजार प्रति 10 ग्राम के स्तर तक जा सकता है जो निवेश के लिए सही वैल्युएशन होगा. वहीं, चांदी भी आगे 33 हजार रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो सकती है. निवेशकों को चांदी में 33 से 34 हजार रुपये के भाव पर दांव लगाना चाहिए.

